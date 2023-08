Congo-Brazzaville: Gestion des activités agropastorales - Un protocole d'accord pour la formation des jeunes

Le ministère de la Jeunesse et des Sports, de l'Education civique, de la Formation qualifiante et de l'Emploi et l'Institut congolais d'appui au développement « Agri-Congo » ont signé, le 19 août, un protocole d'accord dans lequel les deux parties s'engagent à la formation des jeunes aux techniques de production et de gestion des activités agropastorales.

Le Plan national de développement 2022-2026 pour la construction d'une économie forte, diversifiée et résiliente, plaçant l'agriculture parmi les six piliers, la formation de personnels qualifiés dans le secteur agricole devient une nécessité. L'Etat et Agri-Congo ont exprimé leur intention d'établir les bases d'un partenariat pour la mise en oeuvre des formations qualifiantes aux techniques de production et de gestion des activités agropastorales pour ainsi appuyer le projet du centre d'insertion des jeunes à Aubeville, dans le département de Madingou. Le but étant la formation des jeunes en décrochage scolaire, les sans-emplois ou désoeuvrés aux différents métiers.

Ce accord prévoit l'installation des activités agropastorales sur les espaces mis à la disposition par le ministère (aménagement parcellaire et équipement), l'acquisition et le transport du matériel et des intrants. La formation des jeunes aux techniques de conduite des activités de maraîchage, de cultures vivrières, d'élevage de porcins, de petits ruminants et de production agricole mais aussi la formation des jeunes à la gestion des exploitations agricoles et des organisations socioprofessionnelles sont des pistes à exploiter ainsi que le suivi et l'accompagnement des jeunes exploitants formés dans les domaines de (maraîchage, d'élevage et de cultures vivrières).

%

Le ministère s'engage à désigner deux représentants pour le suivi-évaluation du projet. Il va rechercher des partenaires et investisseurs locaux pour assurer la réalisation du projet et identifier les ressources financières disponibles qui seront nécessaires à la mise en oeuvre du projet volet par volet. L'Etat s'engage à mettre en place une commission mixte Etat-partenaire qui permettra d'identifier et de sélectionner les jeunes apprenants ayant le profil pour intégrer le cycle de formation.

Agri-Congo, le partenaire représenté par Gabriel Ondongo, rédigera et soumettra à l'Etat un projet sur les conditions générales voire particulières et financières, applicables au protocole d'accord.