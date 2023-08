Congo-Kinshasa: « Bonzenga » - Quatorze candidats qualifiés pour la deuxième phase

La deuxième phase de ce rendez-vous qui se tiendra à partir du 7 septembre vise à transcender les frontières culturelles, sociales, historiques et géographiques et contribuera au développement des carrières des jeunes mannequins congolais. En montrant l'image positive de la richesse, de la mixité et du dynamisme culturel congolais, l'idée serait de confronter la diversité des cultures, de développer l'esprit de tolérance et le respect de l'autre dans sa singularité.

Comme l'a expliqué Liesbeth Mabiala, promotrice de l'événement, ils étaient quarante candidats sur la liste de départ, venant de Brazzaville et Pointe-Noire. Pendant les semaines de casting, chaque candidat a prouvé sa valeur et son talent artistique sur scène et en live stream lors de la première phase. A l'issue de cette phase, le jury composé des professionnels a dévoilé au public les quatorze candidats sélectionnés pour la seconde phase dont Mateos Tchitembo, Solo Mandieni, Badiang Choubise, Lara Kitembo et bien d'autres. Lors de la deuxième phase qui se tiendra à partir du mois de septembre, chaque candidat retenu est donc appelé à faire valoir son talent et son savoir-faire artistique pour chercher à valider son ticket pour la grande finale qui aura lieu le 7 octobre, au Palais des congrès.

Par ailleurs, comme l'a souligné Liesbeth Mabiala, les candidats en lice bénéficieront d'une formation de quatre jours en pisciculture avec Ruphin Kinanga, entrepreneur social disposant d'une ferme et des plantations à Nkamou. L'idée étant d'éveiller en parallèle ces mannequins en herbe à l'entrepreneuriat. Il s'agit pour elle d'essayer d'apporter sa pierre à l'édifice pour concrétiser le rêve, notamment de voir les jeunes femmes congolaises entreprendre. Ce volet va stimuler le potentiel et la force entrepreneuriale de ces jeunes, tout en les expliquant comment créer des entreprises modernes, innovatrices, attractives et durables; développer et renforcer les compétences et les expertises de ces jeunes congolais dans ce domaine de l'entrepreneuriat.

« Je suis entrepreneure culturelle depuis 2011, date à laquelle je me suis lancée dans la production cinématographique. Aujourd'hui avec Mediaco et cultures.cg, je m'investis dans l'entrepreneuriat culturel, malgré les difficultés. Après avoir créé le média cultures.cg, j'ai voulu y adjoindre des programmes de télé novateur, parmi lesquels le concours et télé réalité Bonzenga. Ma vision est simplement de faire découvrir de nouveaux talents, de les intéresser au métier de mannequin photo, de les former et de les inciter à l'entrepreneuriat. D'où le pitch de leurs projets en finale », a fait savoir Liesbeth Mabiala.

« Bonzenga », ce concours de mannequinat photo mixte, en tant que lieu de promotion et de valorisation du métier de mannequin photo, a pour objectifs entre autres de stimuler l'esprit de compétition chez les jeunes congolais et de développer leurs compétences avec le coaching et la formation ; de créer un cadre idéal d'expression artistique et de promotion pour les mannequins ; offrir un espace d'expression professionnelle aux jeunes talents congolais pour libérer leur potentiel sur le modèle du métier de mannequin au Congo ; offrir une tribune de visibilité nationale pour les jeunes afin de présenter leur créativité.

« Dans l'organisation de l'événement, nous faisons face aux défis. Cependant, nous envisageons que Bonzenga devienne un événement annuel incontournable et reconnu à l'échelle nationale et internationale. A court terme, nous voulons assurer le succès de la deuxième édition, créer des opportunités pour les jeunes et attirer un public diversifié », a déclaré la promotrice de l'événement.