Afrique: Etat de siège au Nord-Kivu et en Ituri - Les recommandations de la table ronde seront soumises au président Tshisekedi

Au nom du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a clôturé, le 16 août, au Palais du peuple à Kinshasa, les travaux de la table ronde sur l'état de siège dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri.

Durant trois jours, soit du 14 au 16 août, les participants venus de différentes institutions, des provinces du pays, les gouverneurs militaires de deux provinces sous état de siège, les députés provinciaux et les forces vives de la République ont analysé, à travers trois commissions, les options relatives à la levée, à la requalification ou au maintien de l'état de siège dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri. Dans chacune de ces commissions, plusieurs recommandations ont été formulées et coulées sous forme d'un rapport destiné au chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi.

Dans son allocution de clôture de ladite table ronde, le Premier ministre Sama Lukonde a, d'entrée de jeu, rendu un vibrant hommage au président de la République qui lui avait conféré le mandat de convoquer et d'organiser cette table ronde qu'il a su bien conduire en tant que modérateur des travaux. Tout en promettant de transmettre le rapport final de ce forum au président de la République, à qui la primeur est réservée pour des directives appropriées, le chef du gouvernement a remercié tous les participants à ces assises qui n'ont ménagé aucun effort pour produire un travail de qualité.

%

Notons que depuis son accession à la magistrature suprême en janvier 2019, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, fait de tout son mieux pour trouver une issue définitive à la question de l'agression dont la République démocratique du Congo est victime, depuis plusieurs décennies, dans sa partie orientale principalement, de la part du Rwanda, et l'insécurité entretenue par les groupes armés, aux conséquences néfastes et incalculables sur les plans économique, social, sanitaire, environnemental, éducatif et autres. Cela, sous l'indifférence totale et presque généralisée de la communauté internationale. Fidèle à son crédo « le peuple d'abord », le président Fatshi tient à redonner de l'espoir à la population de cette partie du territoire national, qui ne demande rien que le retour de la paix.

C'est dans ce cadre qu'il avait pris, le 3 mai 2021, des ordonnances portant état de siège et ses mesures d'application. Depuis, le gouvernement de la République travaille sans relâche pour l'application de ces mesures. Et dans la foulée, le Premier ministre a effectué, avec le Parlement et d'autres partenaires, au total 4 missions dans le Nord-Kivu et l'Ituri, pour recueillir les préoccupations des parties prenantes et de toutes les forces vives, en vue d'évaluer les avancées enregistrées et les défis qui restent à relever. Toutes les informations recueillies au cours de ces missions mixtes ont été soumises au président de la République qui, en réponse, a décidé de convoquer cette table ronde devant lui permettre de lever l'option bien éclairée sur la levée, le maintien ou la requalification de l'état de siège.