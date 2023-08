Congo-Brazzaville: CEAAC - Le Haut conseil des affaires se veut être un moteur de développement économique

Reçue en audience le 18 août à Brazzaville par le ministre du Développement industriel et de la Promotion du secteur privé, Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint-Eudes, la délégation du Haut conseil des affaires de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (HCA-CEEAC) a présenté ses projets et initiatives en cours visant à renforcer la coopération économique entre les pays de la sous-région.

Conduisant la délégation, le président du HCA-CEEAC, Éric Monga Mumba, a rappelé l'importance de son institution dans la promotion des affaires et de l'investissement dans la région pour relever les défis économiques communs. Les deux parties ont également discuté des moyens de faciliter les échanges commerciaux, d'encourager les investissements et de travailler en étroite collaboration pour promouvoir le développement économique et industriel de la CEEAC.

Cette rencontre de prise de contact a permis, en effet, au ministre du Développement industriel et de la Promotion du secteur privé et au bureau du HCA-CEEAC d'échanger sur le lancement et le fonctionnement effectifs de cette organisation nouvellement créée. Le ministre Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint Eudes a, de son côté, exprimé sa satisfaction de recevoir la délégation du nouveau bureau exécutif. Il a, par ailleurs, salué les efforts du HCA-CEEAC dans le domaine de la coopération économique entre les pays de la CEEAC. Le ministre a, enfin, mis en avant les opportunités d'investissement et de développement industriel présentes dans l'espace CEEAC et souligné la nécessité de promouvoir le secteur privé et d'encourager les investissements étrangers pour stimuler la croissance économique et créer des emplois.