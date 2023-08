Congo-Kinshasa: PDL-145 T - Sama Lukonde note une évolution positive avec environ 400 ouvrages prêts

Le Programme de développement local (PDL) des 145 territoires dispose déjà d'environ quatre cents ouvrages déjà prêts, selon le comité de pilotage présidé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui note une évolution positive du projet sur le terrain.

Le comité de pilotage stratégique du PDL des 145 territoires (PDL-145 T) s'est réuni, le 17 août, dans la soirée à l'Hôtel du gouvernement à Kinshasa, autour du Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. A cette réunion, on a noté la présence de la ministre d'État chargé du Plan, du vice-ministre du Budget et celui de l'Aménagement du territoire, des ministres des Finances, de la Santé publique, de la Formation professionnelle et des Ressources hydrauliques.

Il a été question de l'évaluation de la mise en oeuvre de ce programme phare du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce, depuis les dernières réunions après le lancement effectif des différents travaux sur le territoire national. S'exprimant à la presse, le Porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katembwe, a confirmé qu'il y a déjà plus des 300 à 400 ouvrages déjà prêts.

«C'était une réunion du Conseil opérationnel national qui se charge de la supervision du projet. Il était question de faire l'évaluation depuis les dernières réunions après le lancement effectif des différents travaux sur le territoire national. Il faut dire que nous avons été plutôt satisfaits de voir que, malgré certaines difficultés, notamment dans certains territoires dans l'Est, mais toutes les agences ont bien évidemment lancé tous les travaux », a-t-il expliqué.

Et le ministre de la Communication et des Médias a précisé : «Aujourd'hui, s'il faut faire une évaluation de tout ce qui a été dit, il y a plus de 300 à 400 ouvrages qui sont déjà apprêtés. Vous savez que nous attendons dans le cadre de ce programme à peu près 1200 écoles, 500 ou 700 centres de santé, 145 bâtiments administratifs. Nous sommes plutôt satisfaits que, dans les jours qui viennent, on va plutôt faire une programmation pour qu'on commence la phase des inaugurations pendant que d'autres composantes seront en train de se mettre en place ».

Signalons que le comité de pilotage stratégique s'occupe du suivi de la mise en oeuvre du projet de développement à la base des 145 territoires. Et donc, les choses se précisent de plus en plus pour la matérialisation de cet important projet qui va déclencher le développement de la République démocratique du Congo à partir de la base.