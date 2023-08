Burkina Faso: Droits en santé sexuelle et reproductive - Lancement de la 8e édition du concours d'excellence en production médiatique

Lancement des inscriptions pour la 8e édition du concours d'excellence en production médiatique sur les Droits en santé sexuelle et reproductive/Planification familiale (Dssr/Pf) dans les pays membres du Partenariat de Ouagadougou (Po).

« L'Unité de Coordination du Partenariat de Ouagadougou et Population Council lancent la 8e édition du concours d'excellence en production médiatique sur les Droits en santé sexuelle et reproductive/Planification familiale (Dssr/Pf). Il est ouvert aux professionnels des médias et bloggeurs des pays membres du Partenariat de Ouagadougou-PO- (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Togo) », rapporte un communiqué de l'Unité de coordination du partenariat de Ouagadougou (Ucpo)

Il faut signaler que le concours est annuel et vise à stimuler la production des journalistes et blogueurs pour accompagner la dynamique mise en marche par le PO en informant le public des enjeux des Dssr/Pf. Et ce, en responsabilisant les décideurs politiques et programmatiques pour une prise de décision basée sur des données factuelles afin de faire avancer les objectifs des plans nationaux de PF.

En rappel, les pays membres du partenariat de Ouagadougou (Po) ont décidé d'accélérer les progrès dans la région ouest africaine pour l'atteinte des objectifs en 2030, à savoir doubler le nombre d'utilisatrices de contraception moderne pour atteindre 13 millions d'ici 2030. Ainsi, il est important de mobiliser toutes les parties prenantes dont les hommes et femmes de médias autour de cet objectif.

Les oeuvres recevables sont celles qui ont été publiées ou diffusées dans un organe de presse (Radio, télévision, presse écrite, presse en ligne) ou blog émettant ou paraissant dans les pays membres du Partenariat de Ouagadougou portant sur la santé sexuelle et reproductive, notamment les DSSR/PF. Quatre catégories sont récompensées à savoir la Radio, la Télévision, la Presse écrite et la Presse en ligne et blog (la presse en ligne et blog constituent une même catégorie). Les genres rédactionnels concernés sont le reportage, le grand reportage, l'enquête, le magazine, la table ronde, le portrait et l'interview.

Pour postuler, les candidats doivent soumettre, avant le 1er octobre 2023, leurs productions publiées ou diffusées entre le 1er octobre 2022 et le 30 septembre 2023. Des prix d'excellence seront octroyés dans les quatre catégories susmentionnées. Les lauréats des premiers prix de chaque catégorie recevront une enveloppe d'un million (1 000 000) FCFA et une invitation tous frais payés à la 12eme Réunion Annuelle du Partenariat de Ouagadougou (RAPO) qui se tiendra en décembre 2023 à Abidjan en Côte d'Ivoire. Les lauréats des deuxièmes prix recevront une enveloppe de cinq cent mille (500 000) FCFA.

L'inscription au concours se fait de façon électronique en soumettant une version électronique de l'oeuvre à travers le formulaire disponible sur https://partenariatouaga.org/concours-des-journalistes/ . Ce site contient par ailleurs des informations relatives aux candidatures, à la valeur des prix ainsi qu'au concours en général.