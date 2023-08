Afrique: L'Afrique du Sud cherche à instrumentaliser la réunion 'BRICS/Afrique' à des fins politiques servant ses propres intérêts (Benhammou)

Rabat — L'Afrique du Sud cherche à instrumentaliser la réunion "BRICS/Afrique", prévue le 24 août à Johannesburg, à des fins politiques servant ses propres intérêts, a souligné le professeur universitaire et président du Centre marocain des études stratégiques, Mohamed Benhammou.

L'Afrique du Sud cherche à instrumentaliser la réunion "BRICS/Afrique" et à dénaturer cette plateforme de travail multilatéral à des fins politiques servant ses propres intérêts et ses affaires intérieures, a déclaré M. Benhammou à la MAP, notant que cette velléité est claire à travers les invitations adressées et les entités qu'elle veut faire participer à cette réunion.

Les propos de la source autorisée du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, viennent donc mettre fin à toute une série de spéculations sur une hypothétique candidature du Royaume à l'adhésion au Groupement "BRICS", ainsi qu'à son éventuelle participation à la prochaine réunion "BRICS/Afrique".

"Le Maroc entretient de très bonnes relations avec les pays membres du groupement BRICS, mais les liens ne sont pas au beau fixe avec l'Afrique du Sud", a fait observer M. Benhammou.

"C'est une relation qui est marquée par une hostilité maladive et primaire de la part de l'Afrique du Sud vis-à-vis du Maroc, qui se traduit par des positions négatives qui n'ont rien à voir avec la réalité et le droit (..) Il s'agit d'une doctrine d'hostilité et de conflictualité envers le Maroc", a-t-il fait remarquer.

L'Afrique du Sud confirme encore une fois l'absurdité d'une action qu'elle n'a cessé de mener et un aveuglement qui finira par porter atteinte à un espace comme celui du BRICS, a-t-il indiqué, notant que l'Afrique du Sud se prête à un jeu périlleux qui ne serait pas sans conséquences sur ses relations avec plusieurs pays.

Comme tout le monde peut le constater, la position de l'Afrique du Sud est loin de la raison et d'être dans une action positive et responsable, a considéré M. Benhammou, relevant que cette réunion, qui émane d'une initiative unilatérale du gouvernement sud-africain, se tient dans un contexte très bien connu.

Pour le Royaume du Maroc, il n'a jamais été question de répondre positivement à l'invitation à la réunion "BRICS/Afrique" prévue en Afrique du Sud ou de participer à cette réunion à quelque niveau que ce soit, a affirmé samedi une source autorisée du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger.

En réponse à certains médias qui ont fait, récemment, référence à une hypothétique candidature du Royaume à l'adhésion au Groupement "BRICS", ainsi qu'à son éventuelle participation à la prochaine réunion "BRICS/Afrique", prévue le 24 août à Johannesburg en Afrique du Sud, la même source souligne qu'il ne s'agit pas d'une initiative des BRICS ou de l'Union Africaine, mais d'une invitation émanant de l'Afrique du Sud, à titre national.