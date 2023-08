Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 20 Aout 2023

Niger : Crise sociopolitique – Une délégation de la Cédéao rencontre Bazoum à Niamey

Une délégation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'ouest (Cédéao) est arrivée à Niamey, en début d’après- midi de ce samedi 19 Août 2023.Cette délégation conduite par l’ancien chef de l’État nigérian Abdulsalami Abubakar a été accueillie à l’Aéroport International Diori Hamani de Niamey par les membres du conseil national pour la sauvegarde de la patrie (Cnsp) et le Premier Ministre de la transition. Elle a rencontré Bazoum lors de ce déplacement. La délégation est composée notamment du sultan de Sokoto Muhammadu Sa’adu Abubakar, l’un des principaux chefs religieux nigérians et de M. Omar Alieu Touray, Président de la Commission de la Cédéao. (Source : Anp)

Guinée : Gouvernance- Lansana Kouyaté désapprouve un acte controversé de Doumbouya

Le leader du parti de l’espoir pour le développement national a livré son analyse sur le décret du 9 août portant modification de certaines dispositions du code des collectivités de février 2017. Sur ce sujet controversé largement commenté en Guinée, l’ex premier ministre a exprimé sans ambages son désaccord vis-à-vis de la décision du colonel Mamadi Doumbouya.Pour Lansana Kouyaté, la démocratie doit commencer à la base pour le sommet. Rappelant d’ailleurs que c’était l’une des promesses du président de la transition. Faut-il rappeler que contrairement au code des collectivités de 2017, le décret du colonel Mamadi Doumbouya stipule que désormais, les chefs de quartier et de district vont être nommés par les gouverneurs de région. (Source : africaguinee.com)

Maroc : Réunion « BRICS/Afrique » - Le Maroc n’y prendra pas part…

Pour le Royaume du Maroc, il n’a jamais été question de répondre positivement à l’invitation à la réunion « BRICS/Afrique » prévue en Afrique du Sud ou de participer à cette réunion à quelque niveau que ce soit, affirme une source autorisée du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger. En réponse à certains médias qui ont fait, récemment, référence à une hypothétique candidature du Royaume à l’adhésion au Groupement « BRICS », ainsi qu’à son éventuelle participation à la prochaine réunion « BRICS/Afrique », prévue le 24 août à Johannesburg en Afrique du Sud, la même source souligne qu’il ne s’agit pas d’une initiative des BRICS ou de l’Union Africaine, mais d’une invitation émanant de l’Afrique du Sud, à titre national. (Source :africaguinee.com)

Burkina Faso : Reconquête du territoire – Traoré échange avec le personnel de l’armée de l’air

Le président de la Transition, Chef suprême des forces armées nationales, le Capitaine Ibrahim Traoré, s’est rendu le 18 aout 2023 à la Base aérienne 511 à Ouagadougou. Il s’est agi pour le Chef de l’Etat d’aller féliciter les éléments de l’Armée de l’air pour le travail abattu et les exhorter à plus d’efforts dans le cadre des opérations de reconquête du territoire. A la Base aérienne BA-511 de Ouagadougou, le Chef de l’Etat a échangé d’abord avec le Chef d’état-major de l’Armée de l’air, le Lieutenant-colonel Christian Ouattara et les officiers « sur le fonctionnement actuel de l’Armée de l’air dans ce contexte de lutte contre le terrorisme ». Il a ensuite visité la flotte de l’Armée de l’air et les ateliers de maintenance avant d’échanger avec le personnel. Il a ajouté qu’un renforcement des capacités aériennes est en cours pour plus d’efficacité de l’armée de l’air dans ses différentes interventions. (Source : aouaga.com)

Gabon : Candidat consensuel de l’opposition- Ntoutoume Emane préfère Barro Chambrier

Quelques heures avant le choix du candidat consensuel de l’opposition par la plateforme Alternance 2023, Jean François Ntoutoume Emane a exprimé sa préférence pour Alexandre Barro Chambrier. Trois candidats avaient sollicité l’adoubement de ce vieux loup de la politique au Gabon. Le vendredi 18 août, quelques heures avant la présentation du candidat consensuel de la plateforme Alternance 2023, Jean-François Ntoutoume Emane a exprimé sa préférence pour Alexandre Barro Chambrier. Face à trois sollicitations, après réflexion il a décidé de se prononcer officiellement pour un gabonais a-t-il laissé entendre, capable de surmonter ces moments. « Un Gabonais authentique, le candidat qui depuis plusieurs mois a fait montre d’une ferme détermination, d’une envie et d’une réelle volonté », a-t-il déclaré. À en croire son propos, Alexandre Barro Chambrier qui a commencé une « remarquable campagne » à travers le pays, est le candidat qui propose un robuste programme politique, économique et social et qui « est capable de redresser le Gabon ». (Source : alibreville.com)

Rca : Aides et assistante- Appel à la protection des acteurs humanitaires

En prélude à la Journée internationale de l’Aide humanitaire célébrée le 19 août de chaque année, le Représentant spécial adjoint de la Minusca et Coordonnateur de l’action humanitaire en République centrafricaine, Mohamed Ag Ayoya, et la ministre de l’Action humanitaire, de la solidarité et de la réconciliation nationale, Virginie Baikoua, ont animé le 17 aout 2023, une conférence de presse sur la situation humanitaire dans le pays. Les panelistes regrettent les multiples attaques contre les humanitaires et appellent à leur protection. (Source : abangui.com)

Côte d’Ivoire : Justice- 2 mois de prison pour avoir vendu un groupe électrogène

Malgré les vacances judiciaires, une audience s’est tenue le vendredi 18 août 2023, dans la grande salle d’audience du Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau. L'accusé Bakayoko Sékou a été condamné à deux mois de prison et à payer 100 000 FCfa d’amende par la juge Tano Amenan Isabelle épouse Diapponon pour abus de confiance portant sur un groupe électrogène d’une valeur de 1 500 000 FCfa. En fait, il a vendu un groupe électrogène d’une puissance de 6kVA au lieu de 15kVA demandé par le client. La juge l’a condamné à une peine de 2 mois avec une amende de 100 000 FCfa de sorte qu’au sortir de la prison, il ne fasse plus cette erreur. (Source : Fratmat. Info)