Ile Maurice: Forte hausse des accidents de la route

Le nombre de morts sur les routes mauriciennes prend des proportions inquiétantes. En moyenne trois décès sont déplorés chaque semaine depuis le début de l'année. Cette tendance est un grand sujet de préoccupation sur un petit territoire avec une circulation routière dense. Parmi les victimes, on compte de nombreux jeunes et des motocyclistes.

La semaine écoulée a été l'une des plus tragiques, avec six décès annoncés. Parmi les victimes, quatre jeunes âgés de 18 à 26 ans. Dans une île peuplée de 1,3 million d'habitants, chaque décès sur les routes à un retentissement national. Malgré des périodes plus sombres avec jusqu'à 150 décès par an, la tendance cette année est alarmante. Au total, 99 accidents mortels sont annoncés à ce jour, ce qui représente une hausse de 38% par rapport à l'année précédente.

Sonnette d'alarme

Des voix tirent la sonnette d'alarme depuis mai, soulignant que les principales causes demeurent la conduite sous l'emprise de l'alcool et l'excès de vitesse. Elles pointent également du doigt un autre facteur aggravant : la densité du trafic routier. Maurice compte plus de 2 700 kilomètres de routes pour environ 600 000 véhicules, soit moins de 5 m2 d'espace par véhicule sur les routes. Cette pression est amplifiée par le nombre de motos, avec plus de 230 000 engins enregistrés.

Campagne de prévention

Parmi les catégories de victimes, les motocyclistes sont d'ailleurs en tête avec 50% des décès, suivis des piétons à 37%. Face à cette situation critique, les autorités ont annoncé une campagne de prévention qui se déroulera d'octobre à décembre 2023.