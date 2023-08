Congo-Brazzaville: Sénatoriales 2023 - Des surprises et confirmations

Les 1154 conseillers départementaux et municipaux étaient appelés aux urnes ce 20 août pour départager les 113 candidats aux élections sénatoriales. Au finish, il y a eu des surprises et des confirmations dans certains départements.

Si les tendances sorties des urnes placent largement le Parti congolais du travail (PCT) en tête, surtout dans la partie septentrionale du pays, où tous ses candidats ont été élus dans la Likouala, la Sangha, les Plateaux, la Cuvette et la Cuvette Ouest ainsi qu'à Brazzaville, des surprises ne sont pas, cependant, à exclure.

A Brazzaville, par exemple, le nombre des sénateurs du PCT est passé de quatre à cinq. En effet, les cinq candidats du parti au pouvoir sont tous passés. Mais Jeanne Françoise Leckomba Loumeto Pombo a été élue de justesse face à Jean Didace Médard Moussodia (63 voix contre 62). La gagnante de cette élection sera, sans nul doute, la candidate indépendante Andréa Carole Sassou N'Guesso qui a obtenu 69 voix.

Le PCT a également fait une percée dans le département de la Bouenza où ses sénateurs sont passés d'un à trois, mettant à genoux l'Union panafricaine pour la démocratie sociale (Upads) qui a perdu ses deux sièges au Sénat. Le premier parti de l'opposition congolaise a enregistré le départ de Joseph Yedikissa Dhadié qui assumait les fonctions de deuxième secrétaire dans l'ancien bureau. Ange Edouard Poungui n'étant pas candidat à sa propre succession.

Le PCT a conservé aussi ses deux sièges dans le département de la Lékoumou où quatre indépendants ont gagné. Dans le Kouilou, les tendances placent largement le PCT en tête avec quatre sénateurs contre un dans la législature finissante. Le Mouvement action et renouveau (MAR) et le Rassemblement pour la démocratie et le progrès social (RDPS) ont obtenu un député à chacun. Le parti socle de la majorité présidentielle a également gardé ses trois sièges à Pointe-Noire devant le RDPS un, le Club 2002-PUR un et le MAR un aussi.

Dans le Pool, le Parti républicain et libéral (PRL) a fait son entrée avec l'élection de Chara Rebecca Moundelé-Ngollo, alors que le PCT a maintenu ses trois sièges. Idem pour le Mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral (MCDDI) et le Rassemblement citoyen (RC) qui ont conservé chacun son siège.

L'Union des démocrates humanistes (UDH-Yuki) est passé à côté de ses objectifs. Aucun de ses six candidats n'a été élu.