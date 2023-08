Algérie: Guerre de libération - Le rôle pivot de l'Offensive du Nord-Constantinois et du Congrès de la Soummam souligné

ALGER — Le rôle pivot de l'Offensive du Nord-Constantinois et du Congrès de la Soummam (20 août 1955-1956) dans l'organisation de la Guerre de libération et la création d'une Armée de libération nationale moderne, a été mis en exergue lors d'une conférence sur l'Armée de libération nationale (ALN), l'étape 1954-1960, organisée dimanche par l'Institut national des études stratégiques globales (INESG).

S'exprimant à cette occasion, le directeur de l'INESG, Abdelaziz Medjahed, a affirmé que la date du 20 août "a une symbolique importante dans le cours de la guerre de libération. C'était aussi un message fort adressé au colonisateur indiquant que la volonté du peuple à arracher son indépendance sera indubitablement concrétisée".

Pour sa part, le chercheur Chaib Kedadra de l'université de Guelma a expliqué que l'Offensive du Nord-Constantinois menée le 20 août 1955 par Zighoud Youcef, et le Congrès de la Soummam une année plus tard (20 août 1956), ont permis à l'Algérie de réaliser des acquis politiques, diplomatiques et militaires aux niveaux interne et externe.

L'Offensive du Nord-Constantinois "a grandement contribué à lever le siège imposé par la colonisation française sur l'Aurès", tandis que le Congrès de la Soummam "a permis d'organiser la Guerre de libération et de jeter les fondements d'une armée de libération nationale moderne", a-t-il ajouté.

De son coté, le président de la Commission algérienne Histoire et Mémoire, M. Mohamed Lahcen Zeghidi, a souligné l'importance de ces deux évènements dans la lutte nationale, évoquant, par la même occasion, "le rôle capital de l'Organisation spéciale (OS), noyau dur de l'ALN"

Dans le même contexte, Dr Souad Bentir, de l'INSEG, a indiqué que l'OS, créée en 1947 par le Chahid Mohamed Belouizdad, et qui comptait parmi ses membres Mohamed Boudiaf, Larbi Ben M'hidi, Mustapha Ben Boulaid et Didouche Mourad, a joué un rôle majeur dans l'histoire de la lutte armée qui a été couronnée par l'indépendance et le recouvrement de la souveraineté nationale.