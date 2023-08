Algérie: AAPI - Vers le lancement d'une 'Bourse de partenariat' pour faciliter les contacts entre les investisseurs

ALGER — L'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI) s'apprête à lancer la "Bourse de partenariat" via sa plateforme numérique pour faciliter les contacts entre les investisseurs algériens et étrangers et leur permettre de réaliser des projets conjoints, a annoncé le directeur général (DG) de l'Agence, Omar Rekkache.

Ce projet "ambitieux" se veut un mécanisme permettant aux investisseurs locaux et étrangers de manifester leur intérêt pour des projets de partenariat, a déclaré à l'APS M. Rekkache, précisant que l'Agence sera le trait d'union entre les deux parties pour faciliter la concrétisation des projets convenus.

Cette Bourse aura pour effet de "créer une dynamique" dans le domaine de l'investissement, car elle facilitera les contacts entre les investisseurs, selon le même responsable, qui a affirmé que l'Agence fera la promotion des expériences d'investissement concluantes dans le cadre de la "Bourse de partenariat".

Concernant la date du lancement de ce service, le DG de l'AAPI a fait savoir que ça interviendra après la promulgation de la loi fixant les conditions et modalités d'octroi du foncier économique relevant du domaine privé de l'Etat et destiné à la réalisation de projets d'investissement.

Et d'ajouter que les efforts de développement de la plateforme numérique se poursuivaient pour inclure tous les services liés à l'investissement.

Outre le lancement de la "Bourse de partenariat", un service permettant de consulter les offres de foncier économique et de soumettre des demandes via la plateforme de l'Agence sera également ouvert, après la promulgation de la loi sur le foncier économique.

Grâce aux améliorations qui seront apportées à la plateforme numérique et à l'échange d'informations avec les services des Douanes et de la Direction générale des impôts (DGI), "l'AAPI pourra à l'avenir identifier, en temps réel, les projets qui commencent à bénéficier des avantages, ainsi que leur taux d'avancement et le nombre réel d'emplois créés", selon le responsable.

Pa ailleurs, M. Rekkache a rappelé que le protocole signé entre l'AAPI et la DGI, juin dernier, avait facilité l'échange d'informations entre les deux parties au titre du contrôle des avantages fiscaux, ajoutant que "les contacts sont en cours avec les services douaniers en vue d'activer l'interopérabilité des systèmes d'information, de même pour le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale".

Par ailleurs, M. Rekkache a mis en avant le rôle de la diplomatie économique, qui a drainé beaucoup d'investissements étrangers en Algérie.

"Les ambassades algériennes ont multiplié les démarches en vue de faire connaître les opportunités d'investissement en Algérie ainsi que les avantages offerts par le nouveau Code de l'investissement", a-t-il soutenu.

Saluant le rôle des Algériens de la diaspora en faveur de l'investissement en Algérie, notamment en établissant des projets de partenariat avec des étrangers ou en proposant des investisseurs étrangers à l'Agence, M. Rekkache a fait savoir que la moyenne des projets d'investissement enregistrés auprès de l'Agence devrait atteindre 1000 projets/mois après la promulgation de la loi relative au foncier économique, contre 350 projets actuellement.

"Plusieurs grandes compagnies ont manifesté leur intérêt pour l'investissement en Algérie et attendent l'entrée en vigueur de la loi relative au foncier économique", a-t-il dit.

10.000 projets d'ici début 2024

Entre novembre 2022 (lancement de l'activité de l'AAP) et le 31 juillet 2023, le nombre de projets enregistrés au niveau des guichets uniques décentralisés et du guichet unique des grands projets et des investissements étrangers a atteint un total de 3.120 projets, d'une valeur dépassant les 1.731 milliards de dinars. Quelque 10.000 projets devraient être enregistrés d'ici début 2024 à la faveur de la loi relative au foncier économique.

Le bilan fait état de 3.054 projets (97,8%) d'investisseurs locaux, pour une valeur de 896 milliards de dinars, qui devraient créer plus de 70.000 emplois.

Parmi ces projets locaux, il y a 17 investissements dans des "mégaprojets", selon le même bilan.

L'Agence a enregistré 66 autres projets, dont 41 projets au titre du partenariat local-étranger et 25 projets étrangers directs, pour une valeur globale de plus de 834 milliards de dinars, devant générer près de 9.000 emplois.

La Turquie (25 projets) et la Chine (11 projets) arrivent en tête en termes d'investissements étrangers enregistrés issus des cinq continents.

Près de 100 sociétés étrangères ont également manifesté à l'Agence leur volonté d'investir en Algérie, dont de grandes sociétés internationales, a-t-il fait savoir.

Pour ce qui est des secteurs les plus attractifs, le secteur de l'Industrie vient en tête avec 1.595 projets, soit 51% du volume global des projets enregistrés auprès de l'Agence, pour une valeur de plus de 1.330 milliards de dinars, devant générer près de 50.000 emplois.

Le secteur du Bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique vient en deuxième position avec un total de 462 projets, suivi des secteurs des Transports (455 projets), de l'Agriculture (198 projets), des Services (192 projets), du Tourisme (124) et de la Santé (94 projets).

Quant à la répartition des projets enregistrés, à travers les différentes régions, il a cité 1612 projets enregistrés dans le nord, devant créer plus de 48.000 postes emplois, 927 projets dans la région des Hauts Plateaux, devant générer plus de 22.500 emplois et 581 projets dans le sud, devant créer près de 9.000 emplois.

Par ailleurs, 600 projets d'investissement ont bénéficié d'une prolongation exceptionnelle des délais de bénéfice des avantages au titre de la phase de réalisation, dans le cadre d'une approche exigeant de l'investisseur de justifier le retard accusé dans la concrétisation du projet, avant une visite sur le terrain de la commission spécialisée pour constater l'état d'avancement du projet, a fait savoir M. Rekkache.

Cette approche, où l'investisseur s'engage à achever son projet dans la limite de la période de prolongation accordée, a permis de concrétiser plusieurs projets, a dit le DG de l'AAPI.