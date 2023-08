Algérie: Journée nationale du Moudjahid - Évocation des sacrifices des chouhada et moudjahidine et des inaugurations dans l'Ouest du pays

ORAN — Les wilayas de l'Ouest du pays ont célébré dimanche la Journée nationale du Moudjahid par des rencontres évoquant les qualités et sacrifices des chouhada et moudjahidine et l'inauguration et la dénomination de plusieurs structures.

A Oran, les autorités de wilaya civiles et militaires en présence de membres de la famille révolutionnaire et de représentants de la société civile, se sont recueillis à la mémoire des martyrs devant la stèle commémorative de la daïra de Arzew qui a abrité les festivités de cette date historique avec la levée des couleurs nationales, la lecture de la Fatiha du Livre saint.

A cette occasion, une exposition de photographies de dirigeants de la glorieuse guerre de libération nationale, de martyrs et des moudjahidine de la wilaya d'Oran ainsi qu'un espace réservé à l'artisanat avec la participation de plusieurs associations locales, ont été inaugurés.

A Sidi Bel-Abbes, un projet de raccordement de 40 habitations de la localité de Wizar Laid, dans la commune de Sidi Brahim, au réseau de gaz naturel a été mis en service et une convention de coopération a été signée entre la Direction des moudjahidine et ayants droit de la wilaya et la Direction de l'administration pénitentiaire dans des domaines d'intérêt commun.

Un groupe de moudjahidine et ayants droit, de même que plusieurs sportifs ont été honorés.

%

A Saïda, le programme élaboré pour la circonstance, a comporté l'inauguration de deux nouveaux groupes scolaires et d'une cantine scolaire dans la commune de Hassasna.

Au village de Tamesna relevant de la même collectivité locale, le moudjahid Djillali Ali et le fils du chahid Ameur Brahim ont été honorés.

A Tiaret, la daïra de Meghila a abrité les festivités officielles de la fête nationale du moudjahid qui se sont distingués par l'inauguration et la dénomination de quatre établissements scolaires et la mise en service d'équipements publics, le lancement de projets de développement. Des moudjahidine et ayant droits ont été également honorés.

A la même occasion, le nouveau siège de l'APC a été inauguré, le nouveau lycée a été baptisé au nom du chahid Ghali Ahmed dans la commune de Sebt et les travaux d'aménagement urbain d'un nombre de quartiers ont été lancés, dont notamment ceux de la voirie sur 3 km et de l'éclairage public.

Dans la commune de Sidi Hosni, un CEM a été inauguré et baptisé, de même qu'un groupe scolaire aux noms des défunts moudjahidine Saâd Abdelkader et Diab Mohamed, en plus de la pose de la première pierre pour la réalisation d'une structure de l'Association "Kafil El Yatim" de la wilaya.

En outre, une visite a été consacrée au moudjahid Attar Kaddour qui a été honoré à son domicile.

A Mascara, la célébration de cet anniversaire historique a donné lieu, dans la commune de Mohammadia, à la dénomination d'une salle de soins au nom du martyr Sanaa Kaddour et d'un Centre de transfusion sanguine au nom du martyr Ameur Abdelkader, en plus de l'ouverture de diverses expositions sur les activités des associations actives dans la même commune.

La célébration de la Journée nationale du Moudjahid a été mise à profit pour honorer les familles des regrettés moudjahidine Toufik Abdellaoui et Kairaouane Aissa et l'organisation de visites aux domiciles de la veuve du chahid Yahiaoui Kheira, la moudjahida Kessaissia et le moudjahid condamné à mort Stambouli Said, compagnon du chahid Amed Zabana.