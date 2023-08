Algérie: Mostaganem - Coup d'envoi de la 26e édition du Festival national de théâtre scolaire

MOSTAGANEM — La vingt sixième (26e) édition du Festival national de théâtre scolaire s'est ouverte dimanche à Mostaganem, avec la participation des troupes de 20 wilayas, sous le slogan "Histoire des ascendants, voie des descendants".

La cérémonie d'ouverture de cet événement culturel, qui s'étale jusqu'au 22 août, a eu lieu à la Maison de la culture "Ould Abderrahmane Kaki" en présence des autorités civiles et militaires locales, de la famille éducative et des troupes participantes de différentes wilayas du pays, dans le cadre de la célébration de la Journée nationale du Moudjahid.

La directrice de wilaya de l'éducation, Hassiba Sarmoum a indiqué, dans une allocution d'ouverture, que l'organisation de la 26e édition du Festival national de théâtre scolaire coïncide avec les festivités célébrant le double anniversaire de l'offensive du Nord-constantinois et du Congrès de la Soummam (20 août 1955-1956), dans le but de relier l'histoire de l'Algérie à son avenir.

"Des étapes importantes de l'histoire nationale ont une grande symbolique pour les enfants d'Algérie appelés à préserver les acquis et protéger l'héritage des moudjahidine et des chouhada", a-t-elle souligné dans ce sens.

La cérémonie d'ouverture du festival a donné lieu, à la galerie des arts, à un défilé des troupes participantes des trois paliers scolaires, à un spectacle artistique et un autre théâtral, de même qu'une réception en l'honneur des meilleurs lauréats des examens du BEM et du baccalauréat 2022-2023 au niveau de la wilaya de Mostaganem.

Le programme de ce dimanche soir prévoit la présentation des oeuvres théâtrales participant à cette édition devant un jury composé de dramaturges et d'éducateurs pour les évaluer en se concentrant sur la dimension morale et éducative de l'oeuvre et son impact d'inculcation des valeurs et principes et d'orientation du jeune public.

Organisée par la direction de l'éducation de la wilaya de Mostaganem chaque année, cette manifestation culturelle vise à perfectionner les compétences des élèves dans le domaine du théâtre, à promouvoir le sens artistique et créatif de la jeunesse et à découvrir de jeunes talents, ont indiqué les organisateurs.

A noter que les autorités civiles et militaires locales, des membres de la famille révolutionnaire et une foule de citoyens se sont recueillis, à l'occasion de la journée nationale du moudjahid, à la mémoire des martyrs, à la place de la Résistance dans la commune de Mostaganem et ont déposé une gerbe devant la stèle commémorative des sacrifices des Algériens lors de la glorieuse révolution de libération nationale.