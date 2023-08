Afrique: Un gouvernant appelle à une plus grande participation des jeunes au développement local

Ndalatando (Angola) — Le gouverneur provincial de Cuanza Norte, Pedro Makita Armando Júlia, a exprimé samedi l'ouverture du Gouvernorat provincial à l'écoute continue des problèmes sociaux de la jeunesse.

S'exprimant lors du forum d'idées et de suggestions, promu par le secrétariat provincial de la JMPLA, à Ndalatando, Pedro Makita Armando, a déclaré qu'il espère avoir la contribution des jeunes dans la réalisation d'actions visant le développement local.

Dans son allocution, le gouvernant a indiqué que la province a répertorié, pour le quinquennat 2022-2027, 801 projets d'investissements publics, dont 428 au niveau local et 327 au niveau central.

Ces actions, a-t-il poursuivi, portent sur des projets du Programme d'Investissement Public (PIP) et Programme Intégré d'Intervention dans les Municipalités (PIIM), certains en cours et d'autres paralysés, en raison de la situation économique actuelle du pays.

Pour cette année 2023, a-t-il informé, 86 actions sont prévues, avec un budget de 27,5 milliards de kwanzas, dont 75 au niveau local et 11 au niveau central.

Sur ce montant, a ajouté le gouverneur, 18 milliards de kwanzas ont déjà été investis, correspondant à 84% du budget prévu.

Elucidant les jeunes, le gouverneur a indiqué, comme secteurs prioritaires, l'éducation, avec 29 écoles et 308 salles de classe en construction, suivie de la santé avec sept projets, dont quatre sont en cours d'exécution et trois sont déjà conclus.

Les actions comprennent également l'équipement des unités de santé en matériel RX, des laboratoires d'analyses cliniques et d'autres équipements.

Il a également souligné l'engagement du gouvernorat local à renforcer et à améliorer l'approvisionnement en eau des villes et des sièges municipaux, en plus de la construction de 450 logements sociaux dans la municipalité de Cazengo (siège provincial).

Les participants ont demandé plus d'interaction avec le gouvernorat pour la diffusion et la clarification des actions d'investissement visant à améliorer et à augmenter les services essentiels de base, surtout dans les secteurs de l'éducation, de la santé et des infrastructures.

Le forum a également abordé les thèmes « Les avantages des services publics constants du programme SIMPLIFICA et « Le Plan national de la jeunesse dans le contexte de Cuanza Norte ».