Angola: Appel à un plus grand soutien dans le processus d'organisation des FAA

Huambo (Angola) — Le ministre de la Défense Nationale et Vétérans de la Patrie, João Ernesto dos Santos, a exhorté samedi les troupes de la Région Militaire Centre (RMC) à faire plus dans le processus de consolidation de la structure organisationnelle et fonctionnelle des Forces armées angolaises (FAA).

Le gouvernant s'exprimait lors de l'acte de présentation, à l'état-major de ce secteur militaire, qui couvre les provinces de Benguela, Bié, Cuanza Sul et Huambo (état-major), du nouveau chef d'état-major général des FAA (CEMG-FAA), le général d'aviation Altino Carlos José dos Santos, nommé et investi en janvier dernier.

Au cours de l'événement, qui s'est déroulé dans la ville de Huambo, le ministre a défendu la nécessité pour le personnel de la Région militaire Centre d'apporter le soutien nécessaire au CEMG-FAA dans l'accomplissement de sa mission, en vue d'atteindre les objectifs fixés.

"Je vous exhorte à apporter tout le soutien et la collaboration dont le chef de l'état-major général des FAA a besoin pour qu'il puisse continuer, avec succès, le processus de consolidation de la structure organisationnelle et fonctionnelle du corps militaire du pays », a déclaré le dirigeant.

Ces actions, selon João Ernesto dos Santos, doivent être menées dans l'obéissance et conformément à la directive du Président de la République, en tant que commandant en chef, qui vise à restructurer, redimensionner et rééquiper les FAA avec des tâches en cours et des méthodes à acquérir en temps utile.

%

A l'occasion, le ministre a considéré le général d'aviation Altino dos Santos comme un professionnel politico-militaire, avec une trajectoire, une expérience et une formation académique, une technique militaire à la hauteur des défis du corps militaire.

À son tour, le chef d'état-major général des FAA, le général d'aviation Altino Carlos José dos Santos, a fait savoir que les forces armées angolaises sont engagées dans le processus de restructuration, de modernisation et de rééquipement pour faire face à tout défi où le facteur humain constitue la principale priorité.

En conséquence, il a appelé les militaires des différentes branches des FAA à continuer d'assumer leurs responsabilités dans l'exécution du programme de préparation opérationnelle, combative et éducative-patriotique, à en juger par la position géographique privilégiée de l'Angola en Afrique, où règne un foyer de tension et d'instabilité militaire qui nécessite une surveillance et une attention permanentes.

A cet égard, il a souligné le fait que le pays ait assumé la présidence tournante de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), lors de la 4ème conférence des chefs d'Etat et de gouvernement des pays membres.

S'adressant au personnel de la RMC, il a recommandé la nécessité d'assumer un rôle de premier plan dans le respect de la discipline et des valeurs patriotiques qui caractérisent les FAA.

Nommé chef de l'état-major général des FAA en janvier de cette année, par décret présidentiel, le général d'aviation Altino Carlos José dos Santos a déjà exercé les fonctions de chef de la direction principale de la planification de l'état-major général des FAA et de commandant de la force Aérienne Nationale.

Avant sa présentation à l'état-major de la Région Militaire Centre, dans un acte en présence de la gouverneur de Huambo, Lotti Nolika, il a été présenté aux membres du gouvernorat provincial.

Des actes similaires ont déjà été perpétrés dans les régions militaires de Cabinda, Nord et Est. Après Huambo, la délégation s'est rendue dans la province de Huíla pour effectuer le même acte dans la Région Militaire Sud.