Tunisie: 9e édition de «Dream City» du 22 septembre au 8 octobre 2023 - De nouvelles collaborations

Rêver la Cité, comme le suggère son appellation anglaise «Dream City», la rêver en la mobilisant et en l'intégrant directement et profondément dans la pratique artistique, telle est l'ambition de Sofiane et Selma Ouissi, les deux fondateurs de ce festival devenu un rendez-vous incontournable depuis sa création en 2007.

Dream City a été imaginé comme une quête évolutive en marche qui érige un dialogue fécond entre l'artiste et son environnement, en misant sur la création contextuelle et l'enracinement du geste artistique dans son environnement.

Un rêve qui se construit et se poursuit cette année, dans une 9e édition qui se tiendra du 22 septembre au 8 octobre 2023 à Tunis, avec une programmation construite autour d'oeuvres élaborées lors de longs temps de résidence, d'oeuvres en diffusion qui résonnent et font écho aux créations et aussi des temps de débat, d'échanges et de réflexion.

Pour cette édition, les Ouissi et Jan Goossens (directeur artistique du festival depuis 2015) ont invité la curatrice émiratie Hoor Al Qasimi à prendre part à la programmation avec les Dream projects.

Cette dernière, selon eux, apporte, avec son travail impactant à la Sharjah Art Foundation, une nouvelle dimension à l'équipe avec sa vaste expérience en matière de collaborations et d'expositions internationales.Elle présentera, pour les Dream projects, des oeuvres singulières et pluridisciplinaires signées par des artistes du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Europe. Nous citons: Bouchra Khalili et Monira Al Qadiri de Berlin, Férielle Doulain-Zouari et Sonia Kallel ( Tunis) , Gabriela Golder (Buenos Aires), Khalil Rabah (Ramallah), Manthia Diawara (Bamako), Marwa Arsanios (Beyrouth), Michael Rakowitz ( Chicago), Mounira Al Solh ( Beyrouth / Amsterdam), Naceur Ktari ( Sayada), Nil Yalter (Istanbul), Remi Kuforiji (Londres), Tarek Atoui (Paris) et le collectif The Living and the Dead Ensemble (Port-au-Prince).

Au menu, pour ce Dream City 2023, une quarantaine d'oeuvres d'artistes venant de plus de 18 pays (Tunisie, Maroc, République Démocratique du Congo, France, Portugal, Liban, Egypte, Belgique, Syrie, Royaume-Uni, Palestine, Etats-Unis, Koweït, Nigeria, Haïti, Turquie, Mali, Argentine). 11 Créations, 8 Dream guests, 20 Dream projects, 4 Dream concerts, des temps de réflexion et de débat public avec «Les Ateliers de la Ville Rêvée», une programmation festive de nuit avec les ShiftLeyli avec des Dj sets et des Lives et «Kharbga City», un programme jeunesse gratuit destiné aux 6-17 ans qui propose des performances, des installations, des films et des vidéos suivis de débats mais aussi des répétitions et des rencontre-discussions avec les artistes.

Côté tunisien

Les artistes tunisiens participants viennent de différents bords artistiques. Nous citons l'unique Hedi Habbouba qui animera un concert le 28 septembre au Yüka à Gammarth et Jalila Baccar qui présentera sa nouvelle création, tout au long du festival , à l'ancienne église du Sacré-Coeur de Bab El Khadra.

L'artiste visuel et cinéaste Fakhri El Ghezal proposera à la Maison Taoufik à la Médina son installation «And I couldn't See the Moon». Son oeuvre se présente comme un dispositif visuel combinant dessins à la javel et à l'encre, manuscrits et vidéos -- animations et révèle un récit transversal composé de séquences où la mémoire se manifeste par des apparitions lumineuses faites de chimie et de pigments. Ces visions -- révélations émergent sous forme d'affleurements et de superpositions de séquences et de bribes de souvenirs de l'expérience carcérale et des confinements dus à la pandémie du Covid.

Le compositeur et multi-instrumentiste Khalil Hentati nous invitera à un voyage à travers «Aichoucha», un spectacle immersif audiovisuel entre musique électro-acoustique et projection panoramique à 3 écrans d'un film qu'il a lui-même tourné lors d'un voyage effectué à travers la Tunisie sur les traces des musiques traditionnelles encore existantes aujourd'hui.

Il nous offre ainsi une cartographie exhaustive des formes populaires et musicales des différentes régions. La chercheure Leyla Dakhli proposera avec le collectif Dream, à la Bibliothèque Dar Ben Achour, une exposition intitulée «Les cartes de la dignité». A partir d'un travail de recherche et de documentation, ce travail est une tentative de réponses sous forme de cartes sensibles enrichies de sons, d'images, d'objets, de projections témoignant de trajectoires de vie, de situations historiques ou de temps de soulèvements. Les deux danseurs Feteh Khiari et Houcem Bouakroucha installeront leurs performance «Bon deuil !!» à l'ancienne église Sainte-Croix - Presbytère. Composant à partir de leur vécu, les deux danseurs nous prennent à témoin, dans «Bon deuil!!», et reconstruisent par leur corps leur réalité tel un rituel pour faire le deuil d'une vie sacrifiée...

Selma et Sofien Ouissi nous présenteront, à Dar Hussein, Institut National du Patrimoine, leur performance «BIRD», une invitation à ressentir et re-penser notre rapport au vivant. Deux autres concerts de musique sont programmés dans cette édition 2023 du festival: un concert de l'Américano-Soudanaise Alsarah et son groupe The Nubatones, le 22 septembre, à la Place de la Hafsia et un deuxième de Sona Jobarteh, première femme virtuose professionnelle de la kora, issue d'une des dynasties de griots d'Afrique de l'Ouest, qui présentera son nouvel album «Badinyaa Kumoo», le 24 septembre, au Théâtre municipal de Tunis.

«Les Ateliers de la Ville Rêvée» qui offrent, à chaque édition, un espace de rencontre entre les artistes, auront pour thème, cette année, la transition écologique et la justice climatique. L'Art Rue et la Fondation Heinrich Böll Stiftung Tunisie proposeront, dans ce cadre, trois conférences de rencontres et de réflexions pour échanger sur les bonnes pratiques qui émergent autour des défis de la transition écologique et du rôle que les artistes et la culture peuvent et devraient jouer en impliquant la jeune génération et en l'associant à des penseur·ses, activistes et praticien·nes de l'Art.Ces conférences auront lieu les 3, 4 et 5 octobre à Dar Bayrem Turki et auront pour thème : Eau et corps d'eau ; Nature en ville et Pratiques ancestrales dans la ville, écologie aujourd'hui.