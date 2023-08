Tunisie: Classement de Shanghai - L'Université de Sfax en plein dans le mille

L'université de Sfax peut se targuer de bénéficier de la confiance de plusieurs partenaires internationaux, à l'instar du projet Horizon Europe, programme-cadre de l'Union européenne pour la recherche et l'innovation

Le retour triomphal de l'Université de Sfax au classement de Shanghai en 2023 est le résultat d'un dévouement sans faille envers l'excellence académique. Cette réussite résonne au-delà des murs de l'université, car elle renforce la réputation de tout un pays sur la scène internationale.

L'Université de Sfax fait une entrée remarquée dans le monde académique, cette année, en signant son grand retour au classement de Shanghai des meilleures universités du monde en 2023. Cette entrée au prestigieux classement, après y avoir accédé une première fois en 2019, semble être un fait majeur pour l'enseignement supérieur en Tunisie et pourrait avoir des retombées significatives sur l'ensemble du système éducatif tunisien. En effet, l'Université de Sfax est la seule institution tunisienne à figurer parmi les 1000 meilleures universités du monde, cette année, une réalisation qui mérite une attention particulière.

Le classement de Shanghai, également connu sous le nom d'Academic Ranking of World Universities (Arwu), est l'un des classements universitaires les plus respectés et influents au niveau international. Chaque année, c'est l'Université Jiao Tong de Shanghai qui publie ce classement en procédant à une évaluation des universités du monde entier, en fonction de critères rigoureux, à l'instar de la qualité de l'enseignement, la recherche, les publications académiques, les collaborations internationales et les récompenses académiques.

%

Ouverture de nouvelles perspectives

Pour les universités du monde entier, figurer dans ce classement offre une visibilité mondiale aux établissements les mieux classés. Les étudiants, les chercheurs et les universitaires à l'échelle planétaire s'y réfèrent pour prendre des décisions cruciales relatives à leurs études et leur carrière académique. Par ailleurs, figurer dans ce classement peut influencer également les investissements gouvernementaux et privés dans l'enseignement supérieur, les partenariats internationaux et la recherche.

En effet, les gouvernements, les entreprises et les mécènes peuvent être tentés d'investir davantage dans l'Université de Sfax. Des investissements serviraient à créer de nouvelles infrastructures, des bourses d'études, des programmes de recherche et d'autres initiatives académiques.

« Pour les universités, être dans les classements mondiaux est un devoir national, décrète Ali Baklouti, professeur de Mathématiques et vice-président de l'Université de Sfax. Certains pays ne mettent pas en place des programmes de coopération avec les universités non classées. La même chose pour les étudiants étrangers, à qui on conseille généralement de ne pas entamer des doctorats dans des universités qui ne sont pas classées ».

Ali Baklouti explique que le rayonnement des universités tunisiennes à l'échelle mondiale a forcément un impact sur le rayonnement de tout un pays.

Le retour de l'Université de Sfax dans ce classement prouve que la qualité de son enseignement et de sa recherche est en nette amélioration. Cela démontre également l'engagement de l'université quant à l'amélioration continue de son offre éducative et de ses activités de recherche.

Un travail acharné

L'Université de Sfax peut aujourd'hui se targuer de bénéficier de la confiance de plusieurs partenaires internationaux, à l'instar du projet Horizon Europe, programme-cadre de l'Union européenne pour la recherche et l'innovation (R&I) qui s'étale entre 2021 et 2027. « Nous sommes sur un financement conséquent de 1 million d'euros », se félicite le vice-président de l'Université de Sfax contacté par La Presse. Notre interlocuteur note également avec fierté que l'Université de Sfax est l'unique université Africaine à faire partie du réseau Civis, regroupant une dizaine d'importantes universités européennes.

« Nous sommes fiers de nos partenariats internationaux et notre capacité à attirer des étudiants étrangers, dont le nombre est aujourd'hui supérieur à 400, et une présence internationale assez remarquable », résume Ali Baklouti, qui affirme que l'Université de Sfax ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et vise à se maintenir dans le classement de Shanghai dans les années à venir, et même gagner quelques précieuses places.

D'ailleurs, l'introduction de l'Université de Sfax dans ce prestigieux classement n'a pas été le fruit du hasard, mais bien d'un travail acharné, méticuleux et quotidien de cadres, professeurs et chercheurs, notamment au sein de la cellule Rankus présidée par Ali Baklouti. En somme, le retour triomphal de l'Université de Sfax au classement de Shanghai en 2023 est le résultat d'un dévouement sans faille envers l'excellence académique. Cette réussite résonne au-delà des murs de l'université, car elle renforce la réputation de tout un pays sur la scène internationale.