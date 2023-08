Tunisie: CSS - Bien commencer

Baraket Hmidi, un joueur clef sur lequel compte beaucoup Nabil Kouki

Nabil Kouki et ses hommes sont prêts et décidés à démarrer la saison par un résultat positif

Dans les gradins du Stade Taieb Mhiri qui ne seront pas pleins à craquer puisque seuls les abonnés seront autorisés à assister, ce sera la belle ambiance avec des fans optimistes et sûrs de voir dès cette première rencontre officielle un visage séduisant de l'équipe des «Noir et Blanc» grâce au grand apport donné en quelques semaines par l'entraîneur Nabil Kouki. Le nouveau technicien sfaxien n'a pas, certes, de baguette magique pour métamorphoser très rapidement le groupe à sa disposition, mais ce qui fera la différence avec son prédécesseur Hosssem El Badri, c'est son sens de la communication avec les joueurs et son audace dans l'option pour un système de jeu et un football d'attaque.

Grand adepte du 3-5-2 qu'il a imposé lui-même avec succès auparavant à l'équipe sfaxienne, il a les atouts nécessaires pour continuer cette approche tactique qui garantit le bon équilibre entre la bonne animation défensive et le gros travail offensif et le pressing constant et efficace dans la zone de vérité adverse. Les deux victoires en amical sur EGSG (3 buts à 0) et l'OCK (2 à 0), même si elles ne doivent pas être prises comme référence, ont montré un net progrès dans l'efficacité dans les deux surfaces, en défense avec zéro but encaissé et en attaque avec cinq buts marqués. Les auteurs de 5 buts ont été Amen Allah Haboubi, Fares Néji et Baraket Hmidi (contre EGSG), Hazem Haj Hassen et Alâa Ghram (face à l'OCK).

%

Soit un défenseur, un demi défensif et trois attaquants. Avec Nabil Kouki, c'est le football total où on défend avec le plus grand nombre et on attaque en masse avec un pressing haut des deux latéraux et des ailiers de couloir. Certes, le CAB n'est ni EGSG qui vient tout juste de renouer avec la Ligue 1 après une longue traversée de désert en Ligue 2, ni l'OCK qui vient de sortir des ténèbres de la Ligue 3. C'est un adversaire plus coriace, plus rompu aux dures batailles, qui sait en plus voyager et qui ne se laissera pas donc faire aisément et qui convoitera lui aussi les trois premiers points.

Trois à l'axe défensif

Pour Nabil Kouki, il y a donc nécessité d'être vigilant avec une charnière à trois de sécurité avec le trio Alâa Ghram-Constant Kouamé- Mohamed Nasraoui. L'arrière central ivoirien a montré en Coupe arabe qu'il peut être le leader de l'arrière-garde sfaxienne et lui donner assurance, solidité et efficacité. Une garantie pour que les deux latéraux sur les deux côtés fassent leur boulot offensif sans avoir à trop se soucier.

Et pour qu'il y ait ce surnombre indispensable au milieu et en attaque pour une grande variété dans les opérations offensives et dans la création d'un bon nombre d'occasions de but, c'est ce changement majeur qui portera l'empreinte de Nabil Kouki qui autorise cet optimisme pour un bon départ du CSS dans cette première phase. Et le retour de ce football complet qui a tant manqué aux Sfaxiens durant ces derniers mois.