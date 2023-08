Tunisie: ESM - L'alchimie entre anciens et nouveaux

Mâalej associera anciens et nouveaux pour composer son onze de départ.

Mâalej aura à trouver la bonne formule avec un onze où anciens et nouveaux défendront la même cause.

Même avec cette ambitieuse vague de recrutements, les tifosis ressentent une inquiétude face à l'UST. Les nouveaux venus sont sources de bonheur, mais leur manque de renommée suscite également des questionnements. Sauront-ils apporter la preuve du bien-fondé de leur recrutement ?

Mais dans le monde du football moderne, l'absence de renommée initiale ne doit pas être vue comme un handicap.

Oscillant entre espoirs et préoccupations, les tifosis étaient présents en masse lors de la dernière séance d'entraînement de vendredi, pour découvrir les contours de la formation type qui sera alignée cet après-midi face à l'UST. Multipliant les essais à tous les postes, la tâche du coach Maalej n'était pas une sinécure. Il s'agit de créer cette alchimie entre nouveaux et anciens, avec l'assurance de mettre en place une formation homogène, surtout que les fans ne vont pas l'épargner en cas de faux pas.

Amalgame

C'est une Etoile minière revigorée qui fera son apparition sur le green artificiel. Ce serait alors un amalgame entre anciens qui ont été maintenus, et les plus performants parmi les enrôlés. C'est ainsi que sur les onze rentrants, 5 joueurs feront leur baptême du feu sous la bannière sang et or. Dans les bois, c'est Mouhib Chamekh (irréprochable la saison dernière) qui a été préféré à Ben Cherifia qui va le suppléer.

Le staff technique a travaillé sans relâche pour tisser une équipe qui incarne le topo prôné. L'ESM évoluera en (4-4-2) avec Khalifa Hachem sur le flanc droit, et Mezhoud sur le côté opposé. La continuité est préservée au niveau de la charnière centrale avec la paire Ltifi-Lakhal, puisqu'ils ont évolué côte à côte l'exercice écoulé. Mais c'est au niveau de l'entrejeu que les nouveautés feront leur apparition, non sans un zeste de risque avec un losange inédit. Jaballah et Kassah en poste de récupérateurs, et le duo Oueslati-Ouled Bahia fera les porteurs d'eau sur les extrémités, avec des consignes de décrocher en phase offensive.

Quant à la vitrine offensive, Mâalej a fait valoir une paire qui a bien fonctionné la saison passée. Le Congolais Chance, remuant et batailleur, évoluera en 9 et demi dans l'ombre de l'avant de pointe Mastouri. Face à un adversaire notoirement difficile, les supporters sont invités à garder l'esprit ouvert et à accorder le bénéfice du doute à ces nouveaux joueurs, en espérant que la mayonnaise prendra...