Tunisie: CAB - Une équipe new look !

Moussa Sow et les Cabistes attaquent la nouvelle saison bien décidés à la réussir.

On attend beaucoup des Cabistes lors de cette saison...

Cela fait tellement longtemps qu'on n'avait pas vu les Bizertins entamer une préparation d'avant- saison dans d'aussi bonnes conditions. Et les stages de Hammam-Bourguiba et de Sousse sont la preuve que les responsables comptent rompre avec le passé et commencer une ère nouvelle. Ces rassemblements ont aidé, dans un premier temps, à l'intégration des nombreuses recrues qui ont rejoint le Club nordiste pendant cet été. C'est donc dans une ambiance, on ne peut plus sereine, que les camarades de Kchok ont effectué le déplacement à Sfax pour y affronter le CSS. Le staff technique, qui a fait tourner d'une manière régulière l'effectif, a certainement une idée sur les qualités des joueurs dont il dispose.

Joueurs en forme

Il fera en sorte d'aligner ceux qui se sont distingués lors des matches amicaux disputés ici et là. Certes, les Cabistes n'ont pas brillé sur le plan des résultats, mais ont laissé, à chaque fois, entrevoir de belles prédispositions.

On pense notamment à Ben Zitoun, Mechergui et Kchok en défense et Moussa Saw, Boubakri, Fellah... en attaque. Ce ne sont là que quelques noms parmi les meilleurs ! Il est par conséquent difficile, pour une journée inaugurale, de donner la formation-type qui affrontera les Clubistes sfaxiens et encore moins d'avancer un quelconque pronostic ! Mais il est sûr que le CAB grouille de jeunes talents qui seront encadrés à cette occasion par les plus expérimentés, à savoir Fakhreddine Jaziri, Kaïes Amdouni, Adam Rjaibi, voire Mbarki qui est toujours là pour donner un coup de main. On attend beaucoup d'eux car le comité directeur n'a pas lésiné sur les moyens pour hisser le CAB plus haut...