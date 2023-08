Ile Maurice: Focus - L'homme qui marche sur des oeufs...

Là où il passe, l'impassibilité trépasse. Quand on parle de «bons mots» qui font rire jaune du côté du parti orange, c'est souvent le nom de Bobby Hurreeram qui revient sur le tapis.

Cette semaine encore, alors qu'il était invité à participer à un débat face à Arvin Boolell dans une émission sur Radio Plus, le porte-parole du gouvernement a sorti une énième perle : «On ne dîne pas avec le diable même avec 'un' long 'kouyer'» (sic). De quoi fabriquer un beau collier, affirment certains.

Pas plus tard que la semaine dernière, le député de la circonscription n°12 (Mahébourg- Plaine Magnien) a provoqué l'hilarité et l'indignation sur la Toile quand il s'en est pris à un employé du conseil de district de Grand-Port, lui reprochant le piteux état d'un terrain de foot. Des commentaires n'ont pas tardé à pleuvoir, pas pour le féliciter dans la plupart des cas mais plutôt pour commenter son côté «m'as-tu-vu», l'affaire, filmée, sentant la mise en scène à plein nez...

Il faut dire qu'en politique, la prise de parole en public a le pouvoir d'étouffer un conflit latent ou de mettre le feu à un différend banal. En la matière, Bobby Hurreeram s'illustre presque autant que l'exprésident américain Donald Trump pour ses frasques ; les cheveux jaunes-orangés en moins... Ses réponses, souvent à côté de la plaque et ses 'arguments' poids plume face aux adversaires politiques suscitent la colère et les moqueries des internautes, exaspérés par celui qui comptait à vendredi soir 6 412 followers sur TikTok, alors que ses vidéos comptabilisaient presque 40 000 likes.

Bobby Hurreeram, président de l'aile jeune du MSM, était pourtant perçu autrefois comme un politicien doté d'une certaine humilité, qui inspirait ceux qui voulaient gravir les échelons, affirme quelqu'un qui l'a côtoyé. Désormais, il se charge, souvent aux côtés de Joe Lesjongard, d'animer les points de presse du MSM, surtout le samedi. Bobby Hurreeram n'y va pas alors avec le dos de la cuillère quand il s'agit d'attaquer les adversaires.

Samedi dernier, très en verve, pris dans la vague orange, emporté par la foule, il a déclaré de sa voix haut perchée que, «wi [mo] enn chatwa (...)». Le ministre des Infrastructures publiques n'a pu contenir semble-t-il ses émotions face aux nombreux jeunes qui étaient dans l'assistance ce jour-là. Et c'est avec les deux bras en l'air que Bobby Hurreeram a lancé : «To anvi dir nou chatwa... si donn mo gran dimounn pansion Rs 13 000 appel sa chatwa, wi mo chatwa ! Si donn mo zenes liniversité gratis appel sa chatwa, wi mo chatwa !» Pourtant, il y a un an, à la suite de la parution d'un article de presse, Bobby Hurreeram avait publiquement condamné l'utilisation du terme «chatwa», qu'il qualifiait de vulgaire et communal...

Impossible aussi de passer sous silence l'épisode qui lui a valu d'être affublé du doux surnom de «Minis Dizef». C'était au Parlement qu'il a prononcé la phrase qui est passée à la postérité. «On ne peut pas faire des oeufs sans casser des omelettes» (sic), est ainsi devenue culte. Bobby Hurreeram ne met en tout cas pas tous les oeufs dans le même panier et déploie des trésors d'imagination quand il s'agit de flatter «son» Premier ministre qui, selon lui, est «le meilleur que le pays ait connu» d'un côté et de critiquer l'opposition de l'autre.

Sinon, Bobby Hurreeram a démarré en politique au sein du Mouvement républicain (MR), fondé par Rama Valayden. Par la suite, il s'est rapproché du MSM et de Pravind Jugnauth plus précisément.Lors des élections de 2010, il était candidat sous la bannière PTr-MSM-PMSD et s'est classe sixième. En 2014, il est élu en première position au n°12.

Il sera secrétaire parlementaire privé puis Chief Whip, avant d'être promu Deputy Speaker. Il sera réélu en 2019 dans la même circonscription et aura cette fois-ci plus de chance et est nommé ministre. Côté professionnel, il a fait des études de gestion et en relations publiques. Il est marié à Teena Hurreeram, qui était une amie de longue date. Ce qui est certain, c'est que les phrases chocs de Bobby Hurream feront date.