Ile Maurice: Corps retrouvé à Britannia - «Fanny» était-il seul autour du bassin ?

Il s'appelait Jean-Claude Fanny et avait 62 ans. Il était veuf et n'avait pas d'enfants. Ancien charpentier, il aimait boire plus qu'il n'en fallait. Souvent, on retrouvait «Fanny» en train de se prélasser sous la varangue d'une boutique, sous un arbre dans le pittoresque village de Britannia. Mais hier matin, c'est la tête dans l'eau de l'ancien bassin de refroidissement de l'usine sucrière de Britannia qu'on l'a retrouvé...

C'est un passant qui l'a découvert tôt le matin. Il a donné l'alerte. Même s'il était de dos, allongé, le visage dans la boue, les habitants ont vite reconnu «Fanny». Ils ont alors appelé la soeur et les proches de ce dernier. La soeur, sous le choc, a expliqué aux policiers que son frère était porté disparu depuis deux jours. L'express a été alerté par les habitants. «Dépi lontan ti bizin met enn pano kot sa bassin-la. Lontan ti éna gardien ki ti pé vey sa, asterla dimounn galoup otour.»

Les enquêteurs qui ont interrogé les proches de Jean-Claude Fanny veulent savoir avec qui celui-ci était avant de se retrouver dans l'eau. Selon certaines sources, il avait des camarades de beuverie. Mais personne ne veut donner des noms. Ce qui est louche : c'est qu'il n'y avait aucune trace sur place qui accréditerait cette thèse de beuverie qui aurait mal fini entre amis. Pour l'instant, la piste d'un acte criminel n'est pas suivie, encore moins celle d'un suicide. La police veut savoir avec qui Jean-Claude a pris ses dernières gorgées d'alcool au bord du bassin. «C'est un endroit paisible et magnifique. Mais dommage, ce drame va hanter les esprits...»

Dangereux

L'entrée de l'usine de Britannia est réputée pour ses grands palmiers royaux, fièrement alignés. Avant la pandémie, l'entrée était surveillée. Dans la guérite, il y avait en permanence un gardien qui surveillait le bassin qui se trouve à gauche de l'entrée. C'est un lieu fréquenté par les habitants qui viennent prendre l'air, taquiner les tilapias ou les anguilles, prendre un verre. Depuis qu'il n'y a plus de gardien, le bassin est devenu un lieu un peu louche à la tombée de la nuit.

Plusieurs fois des habitants du quartier ont alerté les autorités et les responsables d'Omnicane. «Il y a aussi des enfants qui viennent courir le long du bassin, c'est dangereux, il faut une surveillance, un contrôle, comme il y en avait avant», souligne un habitant des Staff Quarters, qui confie avoir rencontré les responsables du syndic de Britannia pour évoquer ce manque de sécurité. Mais rien n'a été fait et le bassin et l'entrée demeurent sans surveillance depuis plus de deux ans maintenant...

Ce drame rappelle qu'il peut y avoir d'autres victimes si on persiste à ne rien faire. Les photos faites sur place hier illustrent le manque de sécurité à l'entrée de Britannia. Si on peut éviter un autre mort, pourquoi alors ne pas y placer un gardien comme c'était le cas avant le Covid ? C'est la question que plus d'un se posent.