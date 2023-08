Ile Maurice: Quatre-Bornes - Une ado accuse un homme de 20 ans de viol

Il a 20 ans... Et Alexandro Joseph est accusé de viol. La victime est âgée de 17 ans et habite Quatre-Bornes. Le jeune chômeur, qui habite quant à lui Résidence Kennedy, a été arrêté par la police. Il nie les accusations de viol faites à son encontre et a argué que l'adolescente était consentante. Il était en détention au poste de police de Quatre-Bornes depuis vendredi et a comparu devant la Bail and Remand Court hier.

C'est avant-hier que l'ado s'est rendue au poste de police de Quatre-Bornes pour porter plainte. Elle explique qu'elle rentrait du collège à pied après des examens lorsque sa route a croisé celle du suspect. Elle partait alors rendre visite à un proche à Résidence Kennedy. À un moment donné, elle a remarqué qu'elle était suivie. Il était aux alentours de 11 h 30 lorsque l'individu l'aurait forcée à monter de force dans une RAV4 blanche. C'est sur la banquette arrière du véhicule qu'il l'aurait violée et elle a affirmé pouvoir reconnaître son agresseur.

Après son récit, elle a guidé la police jusqu'à l'avenue Gandhi à Résidence Kennedy, où on l'aurait embarquée de force. Sur le chemin du retour, à l'avenue L'Esperance plus précisément, la victime a reconnu et a montré du doigt son agresseur. «Attrapez ce garçon, c'est lui qui m'a agressée sexuellement», a-t-elle lancé aux policiers.

Lorsque ces derniers ont tenté de l'appréhender, Alexandro Joseph a réussi à s'échapper avant d'être rattrapé. Le véhicule - enregistré sous le nom d'une habitante de Résidence Kennedy - a été remorqué jusqu'au poste de police de Quatre Bornes. Les vêtements du suspect ont été saisis et l'adolescente a été admise à l'hôpital Victoria, à Candos.