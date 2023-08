Ile Maurice: VTT - 2023 SPAR Swiss Epic - Le duo Kimberley Le Court - Vera Looser sacré !

Après la mésaventure de vendredi, voici l'heure de la consécration ! Kimberley Lecourt de Billot a pu se remettre en selle après sa chute pour la cinquième et dernière étape du Swiss Epic hier et a goûté à une consécration bien méritée sur cette édition 2023 aux cotés de sa coéquipière Vera Looser.

Kimberley et Vera ont assuré en remportant la cinquième et dernière étape hier. Histoire de montrer qu'elles étaient bien les plus fortes sur la course. Elles ont bouclé les 59 kilomètres - le départ et l'arrivée étaient jugés à Davos - comprenant 2150 mètres de dénivelé positif en 3h08:02, soit avec six minutes et 33 secondes d'avance sur Katazina Sosna et Irina Lutzelschwab.

Au classement général final, la Mauricienne et sa coéquipière namibienne, avec un temps cumulé de 18h30:35 l'emportent avec 42 minutes et 7 secondes d'avance sur Sosna/Lutzelschwab et 1h43:27 sur Monica Calderon/Tessa Kortekaas.

Kimberley et Vera ont donc fait mieux que lors de leur première participation l'année dernière quand elles avaient terminé troisièmes à 36 minutes et 10 secondes des Allemandes Bettina Janas et Adelheid Morath.

Notons qu'Aurélie Halbwachs-Lincoln et sa coéquipière sud-africaine Sarah Hill ont terminé sixièmes de l'étape et du général. Leur temps cumulé pour les cinq étapes est de 21h45:22.