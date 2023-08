Ile Maurice: Campagne de stérilisation - La participation des vétérinaires étrangers critiquée

La campagne de stérilisation de la Mauritius Society for Animal Welfare (MSAW) se poursuit à travers le pays. Cependant, ce qui pose problème, c'est la participation de vétérinaires étrangers... Explications.

Alors que les campagnes de stérilisation ont lieu à divers endroits donc, la venue de vétérinaires indiens pour de courtes périodes suscite actuellement des interrogations, selon des sources proches du dossier. Selon nos interlocuteurs, le Veterinary Council aurait reçu l'instruction d'enregistrer des vétérinaires venant de la Grande péninsule pour une durée de deux mois afin qu'ils travaillent sur le projet de stérilisation. «Lorsqu'elle est parrainée par un ministère, en l'occurrence le ministère de l'Agro-industrie, la demande d'enregistrement est automatiquement validée et le vétérinaire étranger n'a pas de frais d'enregistrement à payer. Cependant, la question qui se pose c'est quel sera le montant qu'obtiendra ce vétérinaire en guise de rémunération ? Est-ce qu'il aura un quota de chiens à stériliser en deux mois ? Pé vinn fer tourist isi ?»

Nos interlocuteurs expliquent également que la campagne «captureneuter-release» ne fonctionne pas comme prévu, car le problème persiste. «Le nombre de stérilisations reste très faible par rapport à la population de chiens errants à Maurice. Ce sont principalement les chiens ayant des maîtres qui sont stérilisés par la MSAW, pas ceux qui traînent dans les rues. Si c'est le cas, leur nombre est très restreint. Quand avez-vous vu pour la dernière fois un camion de la MSAW ramassant des chiens errants ?»

%

Du côté de la MSAW, bien que nous ayons envoyé nos questions par courriel jeudi, nous n'avons pas encore reçu de réponse officielle. Cependant, des sources au sein de l'organisme tiennent à réfuter le premier point, par rapport aux vétérinaires indiens. «C'est totalement faux. À notre connaissance, aucun vétérinaire n'a été engagé pour un contrat de deux mois. Cependant, il est possible que certains offrent leurs services bénévolement pour la stérilisation. Ils font alors leur propre demande. Ils ne sont pas sous contrat.» On explique en outre que toute personne souhaitant stériliser son chien doit s'inscrire sur le site de la MSAW et choisir parmi une liste de vétérinaires collaborant avec l'organisation. Sinon, des campagnes de stérilisation ont lieu à divers endroits pour ceux qui ne peuvent se rendre chez un vétérinaire. Quant au programme «capture-neuter-release», il a déjà été lancé à titre expérimental.

«Ce sont principalement les chiens ayant des maîtres qui sont stérilisés par la MSAW, pas ceux qui traînent dans les rues. Si c'est le cas, leur nombre est très restreint. Quand avez-vous vu pour la dernière fois un camion de la MSAW ramassant des chiens errants ?»

Quid de l'euthanasie ? Elle est utilisée uniquement dans des cas spécifiques, notamment lorsque l'animal est gravement malade ou présente un comportement très agressif, assuret-on. «Il faut faire ressortir que la loi a été modifiée en 2022 pour permettre même aux chiens capturés par la MSAW dans des endroits stratégiques tels que le port, l'aéroport et les hôpitaux d'avoir une seconde chance et être adoptés. Il y a par exemple le cas de ce chien errant âgé qui avait été capturé à l'hôpital Victoria, à Candos et qui a depuis été stérilisé et adopté par un couple...»