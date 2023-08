Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 21 Aout 2023

Niger : Situation de crise- Le Pape François appel à une solution pacifique

Le Chef du Vatican, le Pape François a appelé ce dimanche 20 août 2023, à une solution pacifique au Niger, a-t-on constaté sur sa page Twitter, pour éviter les interventions militaires qui planent sur le pays actuellement sur l'ordre des putschistes depuis le 26 juillet dernier. « Prions pour le Niger, afin que les efforts de la communauté internationale permettent de trouver une solution pacifique pour le bien de tous. Et nous invoquons aussi la paix pour toutes les populations blessées par la guerre et la violence, en particulier pour l'Ukraine » a écrit le souverain pontife de 86 ans après la prière hebdomadaire de l'Angélus. (Source :Afp)

Togo : Climat des Affaires-La Cellule nationale renforce la modernisation des institutions

Au Togo, la Cellule Climat des Affaires, rattachée à la Présidence togolaise, poursuit la modernisation des institutions en les équipant de matériel informatique moderne. La semaine écoulée, les services du ministère chargé de l’Habitat, responsables de la délivrance des permis de construire, ainsi que ceux du Registre du commerce et du crédit mobilier (Rccm), ont initié cette démarche en recevant notamment des serveurs de dernière génération. Dans ce contexte, le serveur reçu par le ministère de l'Habitat vise à améliorer le système de traitement, faciliter la gestion des dossiers et renforcer l'accélération de la digitalisation en cours dans ce secteur. Selon Sandra Ablamba Johnson, Ministre, Secrétaire Générale de la Présidence de la République, contactée par Togo First, « ces efforts seront renforcés et accélérés dans les prochains jours, avec un appui à d’autres structures, dans la poursuite de l’amélioration du Climat des affaires. »

Burkina Faso : Coopération - L’armée burkinabè convoie 311 camions de diverses marchandises vers le Niger

Des soldats burkinabè ont escorté un impressionnant convoi de 311 camions transportant diverses marchandises jusqu’à Dori dans la région du Sahel, à destination de Niamey au Niger. En tout, 311 camions transportant diverses marchandises ont été acheminés vers le Niger voisin, qui fait l’objet d’un blocus de la Cédéao depuis le 26 juillet 2023, date à laquelle le président démocratiquement élu Mohamed Bazoum a été renversé par un coup d’État militaire. A Dori, les forces armées nigériennes ont pris le relais, rapporte Telesahel, la télévision nationale du Niger. Cette opération selon la télévision, a mobilisé un impressionnant moyen logistique et humain. Le convoi est arrivé à bon port à Dori où, les deux armées ont fait jonction pour transférer les marchandises aux forces armées nigériennes.

Sénégal : Justice- 22e jour de grève de la faim de Ousmane Sonko et des « prisonniers politiques »

Le leader de Pastef, Ousmane Sonko et les « détenus politiques », sont en grève de la faim depuis 22 jours. Ousmane Sonko arrêté et inculpé pour appel à l’insurrection et autres crimes et délits, a entamé une grève de la faim depuis dimanche 30 juillet. Ousmane Sonko, en grève de la faim depuis son incarcération le 31 juillet dernier, a été admis au service de réanimation de l’hôpital principal de Dakar, dans la nuit du 16 au 17 août 2023 à la suite d’un malaise. (Source : adakar.com)

Mali : Pour poser les bases d’une coopération nouvelle- Un haut responsable de l’Onu à Bamako

Le secrétaire général adjoint des Nations unies Jean-Pierre Lacroix a rencontré vendredi le Premier ministre malien à Bamako pour « poser les bases d'une coopération nouvelle » après le retrait des Casques bleus du Mali d'ici fin 2023, a indiqué samedi la primature dans un communiqué. La Mission des Nations unies au Mali (Minusma), déployée depuis 2013, a commencé à se retirer de ce pays en proie au jihadisme après la décision prise fin juin par le Conseil de sécurité de l'Onu d'y mettre un terme immédiat, à la demande de la junte arrivée au pouvoir par la force en 2020. Le retrait des quelque 11.600 soldats et 1.500 policiers de dizaines de nationalités doit s'échelonner jusqu'au 31 décembre. « Cette nouvelle collaboration, a précisé le secrétaire général adjoint chargé des opérations de paix, se fera avec l'accord et l'apport des autorités maliennes. Il s'agit là de mieux comprendre les attentes des Maliens et réadapter les éventuelles solutions », précise le communiqué. (Source : abamako.com)

Gabon : Faits divers- Meurtre tragique d’un étudiant gabonais en Russie

L'étudiant gabonais de 32 ans, François Ndjelassili, résidant à Ekaterinbourg en Russie, a été violemment attaqué et tué par un groupe de personnes, a- t-on-appris de Gabon média. La victime, réputée pour sa passion pour le sport et sa sociabilité, se trouvait avec des amis dans un fast-food dans la nuit du samedi au dimanche au moment des faits. Selon les témoins et les informations relayées par le média en ligne E1.RU, l'attaque aurait été motivée par des raisons raciales. Les amis de François ont rapporté que deux individus auraient fait des commentaires racistes envers lui en raison de sa couleur de peau foncée. Les agresseurs l'auraient ensuite poignardé après qu'il ait résisté à leurs attaques. ( Source :alibreville.com)

Côte d’Ivoire : Paroisse Sainte Rita de Yopougon Niangon- Un faux prêtre catholique arrêté

Que Dieu lui accorde son pardon ». Les fidèles de la paroisse Sainte Rita de Cascia de Niangon nord, dans la commune de Yopougon, sont tombés des nues samedi dernier. Vraiment des nues. Le prêtre qui célébrait la messe au cours de laquelle le bébé d’un paroissien devait être baptisé était un faux. Si faux que la police est venue à la paroisse l’interpeler. Comment ce faux prêtre a-t-il eu accès à la paroisse et, pire, a pu célébrer une messe avant d’être démasqué et mis aux arrêts par les policiers du 17e arrondissement de Yopougon ? Le faux prêtre a profité de la possibilité que donne l’Église catholique, aux parents qui le désirent, de choisir le célébrant du baptême de leur enfant. Joseph Kouamé, quant à lui, cogite au violon du 17e arrondissement. Il se promène, depuis 2020, avec une carte nationale d’identité ivoirienne, sur laquelle il est marqué « Profession : prêtre ». Il ciblait des familles et surtout des retraités, chez qui il se faisait passer pour un prêtre exorciste. (Source : Fratmat.info)

Tchad : Téléphonie mobile- Le régulateur adresse une mise en demeure à un opérateur

Le régulateur du secteur des télécommunications tchadien a déclaré qu'il avait adressé une mise en demeure à l'un des principaux fournisseurs de services de télécommunications du pays, Moov Africa, une filiale de Maroc Telecom, en raison de la dégradation de la qualité du service. Cet organe a également annoncé avoir infligé une amende de 5 milliards de francs Cfa à une filiale locale d'Airtel pour non-respect de ses engagements en matière d'investissement, car un audit a montré que la qualité de son réseau se détériorait, a déclaré vendredi l'autorité de régulation des télécommunications du pays africain. (Source : L’Economiste)

Guinée : Victime du régime d’Alpha Condé- Ousmane Gaoual Diallo sort de sa réserve…

Les critiques suscitées par son acte humanitaire en faveur de certaines victimes du régime d’Alpha Condé font réagir Ousmane Gaoual Diallo. Le porte-parole du Gouvernement a volé au secours d’au moins jeunes victimes de répressions pendant les manifestations de l’opposition sous le défunt régime. Ce geste a été sévèrement critiqué certains hauts cadres du parti Union des Forces Démocratiques de Guinée (Ufdg). En réaction à ces critiques, l’ancien député uninominal de Gaoual a fait une mise au point tempérée. Il est plutôt impératif de saisir que tant l’Etat que les individus ont un rôle à jouer pour offrir un soutien complet aux victimes », réagit Ousmane Gaoual Diallo. (Source :africaguinee.com)