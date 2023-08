Maroc: Bouarfa/INDH - Les produits du terroir, un créneau commercial qui va crescendo

Bouarfa — À Bouarfa, l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) ne cesse de multiplier les actions en faveur des jeunes porteurs de projets dans un souci d'encourager l'auto-emploi et l'insertion professionnelle de cette catégorie.

Fruit de l'appui financier et technique de l'INDH, ces projets s'inscrivent dans le cadre du programme d'amélioration du revenu et d'inclusion économique des jeunes, qui se veut un mécanisme important pour promouvoir la dynamique socio-économique à l'échelle de la province.

Installée à Bouarfa, une unité de valorisation et de commercialisation solidaire des produits du terroir semble tourner à plein régime, et ce grâce au soutien de l'Initiative nationale pour le développement humain.

Le projet, qui s'inscrit dans le cadre du troisième programme de l'INDH relatif à l'amélioration des revenus et à l'insertion économique des jeunes, vise à contribuer à l'amélioration des revenus des producteurs par le développement du système de production et de valorisation des produits et l'obtention de labels de qualité.

Profitant de l'accompagnement et de la logistique apportés par l'INDH, cette startup est parvenue à développer ce projet suivant un plan de marchéage bien ficelé (mix marketing) en apportant des améliorations aux produits, au packaging, à la tarification, à la promotion et à la mise en valeur de la labellisation.

Plantes médicinales et aromatiques, huile d'olives, miel, amandes, cumin, dattes, figue de barbarie, ou encore du fromage traditionnel (Jben), autant de joyaux du "blad" qui sont exposés dans cette unité, qui s'emploie à s'offrir les conditions et les moyens pour concurrencer et entrer en force dans ce créneau commercial.

"Notre coopérative propose des produits qui sont entièrement naturels", a souligné Maria Zaazaa de l'unité de valorisation des produits du terroir, se félicitant de l'accompagnement de l'INDH notamment en termes d'encouragement de l'auto-emploi et l'insertion professionnelle des jeunes.

"Cette unité a permis à plusieurs coopératives issues de la région de Figuig de valoriser et commercialiser leurs produits du terroir", a-t-elle dit dans une déclaration à la MAP.

De son côté, Aziza Jebbari, de l'association Targa à la province Figuig, a fait savoir, dans une déclaration similaire, que ce projet s'inscrit dans le cadre d'une convention de partenariat entre l'INDH et l'association visant la promotion socioéconomique à l'échelle de la province à travers le développement des chaines de production.

"L'association Targa s'érige en partenaire pour accompagner les porteurs de projets pour leur insertion dans le marché du travail", a-t-elle argué, ajoutant que cet espace donnera une forte impulsion au domaine de l'économie sociale et solidaire dans la province.

Dans la foulée, le chef de la division de l'action sociale (DAS) à la province de Figuig, Driss Moussi a souligné que depuis le lancement de la 3ème phase de l'INDH, plusieurs projets visant la promotion de l'économie sociale et solidaire dans la province ont été réalisés entre 2019 et 2022, et ce dans le cadre du programme "Amélioration des revenus et à l'insertion économique des jeunes", notant que 161 projets ont bénéficié du soutien financier et de l'accompagnement de l'INDH.