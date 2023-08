Maroc: Anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple - Source d'inspiration pour gagner le pari du Maroc moderne (Fondation Zerktouni)

Casablanca — La célébration de l'anniversaire de la révolution du Roi et du Peuple est une occasion de s'inspirer des valeurs de cette épopée nationale pour gagner le pari du Maroc moderne, a affirmé le président de la Fondation Mohamed Zerktouni pour la culture et la recherche, Abdelkrim Zerktouni.

Dans une allocution de la Fondation à cette occasion, M. Zerktouni a souligné que l'anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple n'est pas seulement un moment pour se remémorer des faits et événements qu'a connus le Maroc après l'acte odieux de l'exile forcé du Sultan Mohammed Ben Youssef et Son illustre famille à Madagascar, mais il s'agit d'une occasion pour tirer des leçons de cette épopée nationale pour permettre au Maroc de relever les défis et enjeux actuels et futurs.

Et le fils du martyr Mohamed Zerktouni de relever qu'en célébrant aujourd'hui cette épopée de la révolution du Roi et du peuple, dont Feu SM Mohammed V a été à l'avant-garde, nous procédons à une relecture de ses pages glorieuses à l'aune des efforts déployés pour immuniser le pays et consolider sa position sur les plans national et international à la faveur de multiples initiatives audacieuses impulsées par SM le Roi Mohammed VI.

Le président de la Fondation Mohamed Zerktouni pour la culture et la recherche a estimé que les succès engrangés par le Maroc dans ses dossiers intérieurs et extérieurs s'inspirent de l'esprit de la révolution du Roi et du peuple et traduisent ses objectifs nobles, sa continuité et le caractère éternel de cette épopée.