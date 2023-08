Algérie: Tenue à Alger de la Conférence 'Initiative nationale pour le renforcement de la cohésion et la sécurisation de l'avenir'

ALGER — La Conférence intitulée "Initiative nationale pour le renforcement de la cohésion et la sécurisation de l'avenir" s'est tenue samedi au Centre international de conférences (CIC) Abdellatif-Rahal à Alger, avec la participation de plusieurs partis politiques, syndicats, organisations de la société civile et de représentants de la communauté nationale à l'étranger.

Présidant l'ouverture des travaux de cette conférence, le président du Mouvement El-Bina, Abdelkader Bengrina, a indiqué que cette initiative "n'est pas un évènement conjoncturel ou un enjeu", affirmant qu'il s'agit d'un "engagement collectif responsable et un message algérien clair pour l'intérieur et l'extérieur".

M. Bengrina a souligné que les parties de cette initiative étaient "déterminées à donner à leurs prochaines démarches le même degré d'importance en termes de conscience, de responsabilité nationale, et de présence populaire quelles que soient les circonstances et les défis", d'autant, a-t-il dit, que cette initiative vise à "renforcer les valeurs de cohésion nationale et de mobilisation collective pour protéger le pays contre toute attaque".

Cette initiative "demeurera fidèle au serment des chouhada et des moudjahidine, à leurs sacrifices et aux valeurs de la nation et du peuple algérien et ses aspirations à sécuriser l'avenir dans un Etat fort, social et démocratique qui crée le développement et soutient les valeurs de libération contre toutes les formes de colonisation et de tyrannie", a-t-il ajouté.

A ce propos, M. Bengrina a salué la démarche du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune qui, a-t-il dit, "adhère à toutes les initiatives nationales visant la consolidation du front interne et le resserrement des rangs au niveau national", mettant l'accent sur l'importance de "transformer l'intérêt du président de la République en un espace de dialogue national regroupant toutes les forces nationales, sur les enjeux et les défis politiques et socio-économiques du pays".

Il a réitéré, en outre, son soutien aux efforts du président de la République visant à "préserver le serment des chouhada et à assurer le bien-être de la société".

Le président du Mouvement El-Bina a également salué les efforts consentis par l'Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN), et les différents corps de sécurité qui "défendent l'Algérie et sa sécurité nationale".

Par ailleurs, il a réitéré le soutien des "parties de cette initiative aux causes justes dans le monde, en tête desquelles les questions palestinienne et sahraouie, dans leur lutte pour le recouvrement de leurs droits légitimes".

De leur côté, les chefs de plusieurs partis politiques et des responsables de syndicats et d'organisations nationales ont affiché leur "soutien absolu aux réformes politiques et socio-économiques opérées par le président de la République", saluant son "engagement à défendre la mémoire de la Nation, à préserver le serment des chouhada et des moudjahidine, et à édifier une Algérie forte et prospère dans le cadre des principes de la Déclaration du 1er novembre 1954".

Ils ont souligné, à cette occasion, l'impératif d'oeuvrer à la "mobilisation de toutes les forces vives du pays afin de défendre les intérêts vitaux de la nation et ses positions constantes sous la direction du Président Tebboune", affirmant que les institutions de l'Etat "sont une ligne rouge", et que leur défense "est un devoir sacré" pour l'ensemble des acteurs sur la scène nationale.

Dans les recommandations sanctionnant cette Conférence, les participants ont appelé les Algériens "au renforcement du front interne, à l'adhésion autour des institutions de l'Etat et à soutenir ses positions stratégiques", invitant au "resserrement des rangs et à l'unification des positions pour défendre les intérêts suprêmes du pays".

Les élites politiques et académiques ont été également invitées à "cristalliser les idées de cette initiative en projets, en programmes et en mécanismes d'action commune à même de renforcer la cohésion nationale à tous les niveaux et sécuriser l'avenir des générations".

Il s'agit aussi d'oeuvrer "au maintien du contact avec l'ensemble des partenaires pour promouvoir cette initiative et expliquer ses objectifs".