Algérie: Algérie Télécom lance de nouvelles offres dédiées aux entreprises et aux professionnels

ALGER — Algérie Télécom a lancé dimanche de nouvelles offres dédiées aux entreprises et aux professionnels pour répondre de manière "optimale" à leurs attentes, a indiqué l'entreprise publique de télécommunications dans un communiqué.

"Les clients professionnels qui souhaitent bénéficier des offres +Moohtarif+ et +Idoom Pro+ pourront profiter pleinement d'avantages de connectivité parfaitement adaptés à leurs activités", a précisé Algérie Télécom.

"Pour les clients Idoom ADSL et Fibre de l'offre +Pro+, ils bénéficieront désormais d'un débit à partir de 15 méga à seulement 8.000 DA. L'offre 20 méga passe de 22.000 DA à 10.000 DA, les 50 méga sont proposés à 12.000 DA, alors que les 100 méga sont à 15.000 DA au lieu de 65.000DA", a détaillé l'entreprise publique.

"Pour l'offre +Moohtarif+, les clients bénéficieront d'un débit à partir de 15 méga à seulement 2.500DA, ainsi que de baisses tarifaires très attractives sur les autres débits. En outre, le débit va jusqu'à 300 méga avec un prix exceptionnel de 4.500DA. En plus, les clients pourront profiter d'appels illimités vers les réseaux d'Algérie Télécom", a précisé encore l'entreprise publique.

Les souscripteurs (entreprises et professionnels) de 20 méga et plus pourront, en outre, bénéficier de "plusieurs réductions sur les équipements DLink et Tenda, en plus de ses services +Shirudo+, qui est une formation en ligne sur la cyber sécurité, et +Fatoura+, qui est un service de facturation dédié aux entreprises".

Ces nouvelles offres sont destinées à "répondre de manière optimale aux attentes des clients professionnels et de les accompagner dans l'accomplissement de leur succès et leur transformation digitale", a souligné Algérie Télécom.

Pour plus d'informations, Algérie Télécom a invité ses clients à visiter son site web: www.algerietelecom.dz.