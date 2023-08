Algérie: 6e Festival culturel international 'Eté en musique' - Des artistes algériens et étrangers de renom au programme

ALGER — Un panel d'artistes et de groupes artistiques algériens et étrangers de renom et de répertoires variés, animeront la 6e édition du Festival culturel international "Eté en musique", qu'abritera du 22 au 30 août le théâtre de plein air du "Casif" à Sidi Fredj (Alger), a fait savoir dimanche le commissariat du festival.

Le directeur général de l'Office national de la culture et de l'information (ONCI), et commissaire du Festival, Abdallah Bouguendoura, a précisé lors d'une conférence de presse que "cette édition vise à faire connaitre les nouvelles jeunes expériences musicales qui ont trouvé de l'écho chez le public, tout en oeuvrant à la promotion du patrimoine musical algérien et de son métissage avec d'autres genres musicaux".

Le commissaire du festival a encore souligné que le but de faire revivre le festival était "de proposer un espace permettant aux artistes de différentes cultures de partager leurs expériences et de donner libre cour à leur créations".

Les soirées sont programmées jusqu'au 30 août et le prix du ticket fixé à 700 DA.