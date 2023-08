Maroc: Laâyoune-Dubaï en quadricycle solaire - Le défi écolo de deux aventuriers marocains

Yousef El Haouass et Salim Rhandi, deux aventuriers marocains, ont entamé, mardi à Laâyoune, leur périple sur un quadricycle à propulsion solaire vers les Emirats Arabes Unis qui abriteront en novembre prochain la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP28).

Ce périple, dont le coup d'envoi a été donné par le secrétaire général de la wilaya de la région Laâyoune Sakia El Hamra, en présence d'acteurs associatifs et de représentants de Veolia Maroc partenaire de cette initiative, consiste à rejoindre Dubaï sur un vélo propulsé par l'énergie solaire combinée à l'effort physique, en passant par plusieurs pays européens et du Golfe,sur une distance totale de 15.000 kilomètres.

Initiée par l'Association Wamda pour l'innovation et la créativité, avec le soutien du Groupe Veolia Maroc, cette aventure vise à sensibiliser sur l'importance d'utiliser les énergies renouvelables. Elle ambitionne également de promouvoir la culture de la lutte contre le réchauffement climatique et d'encourager l'adoption de comportements durables.

Aventuriers dans l'âme et assoiffés de découvertes, Youssef (55 ans) et son ami Salim (47 ans) ont décidé de relever le défi de ce périple inédit sur un quadricycle à propulsion solaire de fabrication marocaine.

Ainsi, après leur départ de Laâyoune, ils prévoient de sillonner les villes de Sidi Ifni, Agadir, Marrakech et Rabat, avant d'arriver à Tanger le 26 août. Les ambassadeurs écologiques effectueront ensuite la traversée du détroit de Gibraltar, et traverseront plusieurs pays européens, à savoir l'Espagne, la France, l'Allemagne, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Serbie, la Bulgarie et la Turquie.

Par la suite, les deux aventuriers se déplaceront en bateau à Douba en Arabie Saoudite, pour entamer une tournée dans les pays du Golfe, avant d'arriver à Dubaï fin novembre, ultime étape de leur périple qui coïncide avec la tenue de la COP28.

Dans une déclaration à la MAP, le président de l'Association Wamda pour l'innovation et la créativité, M. El Haouass a souligné que la ville de Laâyoune a été choisie comme point de départ du périple parce qu'elle est le chef-lieu du Sahara marocain.

"Le Groupe Veolia a soutenu le projet de réalisation du vélo pour garantir la réussite de cette traversée", a indiqué M. El Haouass, inventeur et concepteur du quadricycle solaire baptisé "Ibn Battouta".

Pour sa part, M. Rhandi a souligné que ce voyage a pour objectifs de sensibiliser sur la protection de l'environnement et de promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables, faisant savoir que le quadricycle qui roule à une vitesse moyenne de 35 km/h est doté de cinq panneaux photovoltaïques et de dispositifs GPS pour le suivi du parcours.

A rappeler que Youssef AlHawas et Said Al-Jabbari avaient pris part en 2018 à un rallye organisé par l'Association française "The Sun Trip", qui consistait à lier la ville de Lyon à Guangzhou dans le sud de la Chine, sur des vélos propulsés par l'énergie solaire de fabrication marocaine.