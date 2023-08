Algérie: Journée nationale du Moudjahid - Se remémorer les sacrifices de ceux qui ont ouvert la voie à l'indépendance du pays

ALGER — Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane a affirmé dimanche que le double anniversaire de l'offensive du Nord-Constantinois et du Congrès de la Soummam (20 août 1955-1956), était un pan de la mémoire nationale et une occasion pour se remémorer les sacrifices de ceux qui ont ouvert la voie à l'indépendance de l'Algérie.

"L'Algérie célèbre la Journée nationale du Moudjahid coïncidant avec le 20 août de chaque année, marquant le double anniversaire de l'Offensive du Nord-Constantinois (1955) et du Congrès de la Soummam (1956), qui se veulent un pan de la mémoire de l'Algérie et de son peuple, et une occasion pour se remémorer la lutte et les sacrifices de ceux qui ont donné leur vie pour que nous puissions aujourd'hui, Etat et peuple, jouir de notre indépendance et de notre liberté", a soutenu le Premier ministre.

"Puisse Allah protéger nos moudjahidine. Vive l'Algérie libre et altière.

Gloire et éternité à nos valeureux chouhada", a-t-il ajouté.