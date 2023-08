Algérie: Journée du Moudjahid - Un défilé à Tizi-Ouzou en hommage aux révolutionnaires

TIZI-OUZOU — Le village Takoucht dans la commune de Bouzguène, à plus de 70 km à l'extrême sud-est de Tizi-Ouzou, a abrité, dimanche à l'occasion de la célébration de la journée nationale du Moudjahid (20 août) commémorant le doublé anniversaire de l'Offensive du nord Constantinois (1955) et du Congrès de la Soummam (1956), un défilé en hommage aux moudjahidine et à l'entraide villageoise durant la guerre de libération nationale.

L'événement populaire, organisé par les habitants de Takoucht avec la contribution des populations des villages de la commune de Bouzguène, s'est déroulé en présence des autorités locales, civiles et militaires à leur tête le Secrétaire général de wilaya, Miloud Felahi, représentant du wali de Tizi-Ouzou.

Après le lever des couleurs nationales et un recueillement à la mémoire des chouhada tombés au champ d'honneur pour libérer le pays du joug colonial français, les différents carrées ont commencé à s'ébranler tour à tour, racontant chacun la glorieuse histoire de la région de Bouzguene en général et du village Takoucht en particulier, dont les populations ont payé un lourd tribut pour leur engagement indéfectible pour la Révolution.

Des carrés représentant plusieurs villages de la région portant des banderoles retraçant l'histoire de la région et montrant les valeurs de solidarité, d'entraide, d'engagement pour l'indépendance nationale et de lutte pour une Algérie libre, unie et souveraine ont défilé des différentes rues du village.

%

Des portraits de moudjahidine et de chouhada ornent les ruelles de Takoucht, village dont 70 des ses enfants sont tombés au champ d'honneur durant la révolution.

M. Felahi a salué l'initiative du village Takoucht qui a rappelé à travers la manifestation de ce 20 août, la solidarité et l'entraide entre les algériens, un peuple uni derrière l'Armée de libération nationale (ALN) et le Front de libération nationale (FLN) durant la guerre de libération, pour un idéal commun: l'indépendance de l'Algérie.

Il a rappelé l'importance de "préserver le legs des moudjahidine et chouhada : une Algérie libre, unie, indivisible, solidaire et souveraine", a-t-il dit.

L'idée de cette manifestation est celle d'un citoyen du village Takoucht, en l'occurrence Amrane Yous , fils du chahid Lahlou Yous. Il a partagé son idée avec le comité de village qui a adopté l'idée, a-t-il expliqué à l'APS, indiquant que l'événement est un hommage à tous les martyrs et membres de la famille révolutionnaire de toute l'Algérie.