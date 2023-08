Sénégal: Pape Momar Sow signe son entrée dans le monde romanesque avec « Le roi et les prétendants »

Dakar — L'écrivain Pape Momar Sow a présenté son premier roman, un conte socio-politique intitulé « Le roi et les prétendants » mettant en scène dans une compétition assez équilibrée des candidats voulant épouser la fille du roi.

"Ce livre n'est pas forcément un ouvrage didactique, mais une création d'art. Un ouvrage socio-politique qui met dans une compétition assez bien équilibrée seize candidats qui se sont bien défendus devant deux jurys", a expliqué l'auteur lors d'une présentation, samedi.

Le livre raconte l'histoire du roi Ciré et de sa fille Anta, ainsi que des candidats en compétition pour épouser la princesse.

L'auteur met en scène deux jurys, l'un populaire dans lequel prend part toute la communauté, et l'autre celui des experts, composé exclusivement des conseillers du roi.

Il décrit "la princesse Anta comme étant très belle, intelligente et ambitieuse, future héritière du trône dotée de beaucoup de bonnes qualités, alors que les 16 prétendants sont tous issus de toutes les couches de la société".

« Il y a dans ce livre une façon de voir et de faire voir », fait remarquer l'auteur, soulignant que son importance est la mission d'ensemble soulevée.

"La compétition dans le livre est juste une modalité pour déterminer le choix défini, qui n'est pas une fin en soi", précise Pape Momar Sow, qui a exercé de hautes fonctions au ministère de l'Education nationale et dans des organisations internationales, notamment à la CEDEAO où il est en poste actuellement.

L'auteur qui dit être tombé dans l'écriture par "accident", estime que des gens l'attendaient dans l'écriture plutôt avec des ouvrages sur l'éducation, mais pas en fiction.

"J'ai choisi d'entrer dans l'écriture par la fiction parce qu'elle est éternelle (...) j'ai voulu être dans cette dynamique de faire des choses qui puissent non seulement reprendre in fine les problématiques des oeuvres non fiction et le dire à l'Africaine, à travers le conte et la narration qui nous appartiennent pour marquer mon authenticité par rapport à l'art", explique l'auteur.

Le roman aborde plusieurs sujets liés à la famille, à l'amour, la société, aux valeurs essentielles, à l'humanité, entre autres, selon l'écrivain qui rapporte les observations de ses lecteurs.

Pour El Hadji Hamidou Kassé, écrivain et conseiller du chef de l'Etat, Macky Sall, "le livre est une sorte de bréviaire de la qualité, de la vertu et de la compétition. La trame de fond montre une société de compétition saine, la compétition de nawlé (égaux)".

Il recommande une large diffusion de l'ouvrage de Pape Momar Sow dans les collèges, et surtout, une adaptation à l'écran de ce roman, car "nous sommes dans une société de l'image", dit-il.

Président du conseil d'administration du Musée des civilisations noires, Abdoulaye Racine Senghor, salue la maîtrise du sujet par l'auteur.

"Il maîtrise le contenu, les personnages, les situations, le temps et l'espace", a-t-il souligné.

"C'est une très belle histoire, un livre qui est un condensé extrêmement réussi de cultures, de générosités, d'expériences glanées sur le chemin de la vie d'homme", a ajouté Racine Senghor.

Il se dit ému du caractère intéressant que révèle le passage de ces prétendants qui sont confrontés au roi, qui lui aussi est un homme extraordinaire et d'un esprit impressionnant.

"La démarche du roi dans ce dialogue entre les prétendants est instructive et méthodique », a t-il relevé, plaidant pour la diffusion à grande échelle de ce roman. L'ouvrage "Le roi et ses prétendants" (224 pages) de Pape Momar Sow est édité chez les "éditions Nara", grâce au fonds d'aide à l'édition, du ministère de la Culture et de la Patrimoine historique.