Sénégal: Ziguinchor - Près de 8.000 filles « vulnérables » enrôlées dans le projet ISMEA

Ziguinchor — Près de 8.000 adolescentes des départements de Ziguinchor et d'Oussouye issues du registre national unique (RNU) sont enrôlées dans le projet « investir dans la santé de la mère, de l'enfant et de l'adolescent » (ISMEA) pour leur réinsertion socioéconomique et leur maintien à l'école, a déclaré l'adjoint au gouverneur chargé du développement, Sidi Guissé Diongue.

« C'est un projet important qui a permis aujourd'hui d'enrôler près de 8000 adolescentes des départements de Ziguinchor et d'Oussouye », a indiqué M. Diongue qui procédait, samedi, à la restitution du processus de ciblage des adolescentes bénéficiaires du projet ISMEA.

Il a signalé que ces filles vont bénéficier dans ce projet d'un paquet de service constitué de pécules. « Elles vont également bénéficier de formation et seront suivies dans leur scolarité », a t-il dit, ajoutant que ces bénéficiaires vont aussi recevoir, dans le cadre de ce projet, des manuels scolaires et des financements pour leur permettre d'avoir une bonne formation et une bonne scolarité. « Ce projet vise des familles qui ont besoin d'assistance », a-t-il expliqué.

« Les principales actions du projet ISMEA sont portées vers l'amélioration de la disponibilité de services de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et de l'adolescent et une nutrition de qualité », a pour sa part indiqué la chargée de programme du projet ISMEA, Arame Ndiaye Camara.

%

Elle a aussi cité « la promotion de la santé et l'autonomisation des adolescentes et des femmes et le soutien aux réformes visant à renforcer la gouvernance, l'équité et la durabilité du financement dans le secteur de la santé » .

« Nous avons recruté dans le cadre de ce projet 855 personnels de santé composés de médecins, d'infirmiers et de Sages-femmes. Nous avons également mis en place beaucoup d'équipements pour soulager les populations », a relevé Mme Camara, précisant que, »dans les six régions (Kaffrine, Tambacounda, Kédougou, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor) où intervient le projet, 49.000 adolescentes sont enrôlées dans le volet promotion de la santé et autonomisation des filles ».

« Nous voulons que ces filles puissent avoir une éducation, et que celles qui n'ont pas fait l'école puissent être insérées dans des centres de formation afin qu'elles soient autonomes et prennent en charge leur famille dans l'avenir », a dit Arame Ndiaye Camara.

« Nous saluons l'intervention de ce projet de l'État du Sénégal dans la région de Ziguinchor. Aujourd'hui, 4456 filles âgées de 10 à 17 ans d'Oussouye et 6500 du département de Ziguinchor sont enrôlées dans les paquets de service », s'est réjoui le directeur général de l'action sociale de Ziguinchor, Seydou Norou Thiam.

D'une durée de cinq ans, le projet »Investir dans la Santé de la mère, de l'enfant et de l'adolescent » (ISMEA) est financé par la Banque mondiale à hauteur de 110 milliards de francs CFA et mis en oeuvre par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Il a été lancé en fin 2019.