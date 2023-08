Ile Maurice: Ordination épiscopale - Durhône, le nouveau berger prend les rênes

L'événement revêtait une grande importance pour les Mauriciens catholiques notamment, marqué par l'ordination du nouvel évêque, hier. Des milliers d'entre eux se sont rassemblés au monument Marie-Reine-de-la-Paix, au pied de la montagne des Signaux, pour assister à l'ordination épiscopale de Mgr Jean Michaël Durhône, successeur du cardinal Maurice Piat.

Peu avant le début de la cérémonie, le père Laurent Rivet, accompagné de son équipe Zezi United, a créé une ambiance spirituelle, festive et rythmée pendant que les invités et les participants prenaient place, malgré un soleil de plomb et la chaleur étouffante à Port-Louis. Le chef du gouvernement, Pravind Jugnauth, et son épouse, Kobita, ont pris place, ainsi que le vice-Premier ministre, Steven Obeegadoo, et d'autres officiels du gouvernement.

À 14 heures, la cérémonie a débuté avec la procession des prêtres du diocèse, de l'ancien évêque Maurice Piat et des prêtres de l'océan Indien, accompagnée du chant Si le père vous appelle, sous les applaudissements du public. C'est au cours de la messe que l'ordination a été célébrée. Elle a débuté par la présentation de Jean-Michaël Durhône par le cardinal Maurice Piat. La lettre officielle du pape François, désignant Mgr Jean-Michaël Durhône «pour cette charge», a été lue par le père Hervé Gourel de St Pern.

Sous une pluie battante, le nouvel Évêque a renouvelé ses voeux. «C'est une bénédiction», s'est exclamée une soeur malgache émerveillée par l'ordination. Les averses sont devenues de plus en plus persistantes. Mgr Jean-Michaël Durhône s'est allongé sur le sol pendant que l'assemblée chantait la litanie des saints. «Ce rite symbolise l'abandon à Dieu en imitant Jésus Christ (...) et la confiance en la communion des saints.» L'imposition des mains est le rite essentiel de chaque ordination, suivi de la prière de bénédiction et de l'invocation de l'Esprit Saint.

Le cardinal Piat a versé le Saint-Chrême consacré sur la tête de Mgr Jean-Michaël Durhône, symbolisant que «l'Esprit Saint le pénètre de sa grâce pour cette nouvelle mission». Le nouvel évêque a reçu l'Évangéliaire. «Ce geste met en lumière le fait que la prédication fidèle de la Parole de Dieu constitue la principale charge de l'évêque.» Les insignes pastoraux ont ensuite été remis au nouvel évêque : l'anneau, symbole de fidélité envers l'Église ; la mitre, représentant l'appel à mener une vie sainte à la tête de sa communauté ; et la crosse, emblème de la charge pastorale de l'évêque pour guider son Église.

Par la suite, Mgr Jean-Michaël Durhône a pris place sur la cathèdre, le siège épiscopal dans la cathédrale, représentant la mission apostolique et signifiant qu'il a pris possession de son ministère. Le baiser de paix a suivi, où le nouvel évêque a échangé une accolade avec les évêques et les prêtres présents. À partir de cet instant, l'évêque Jean-Michaël Durhône a présidé l'eucharistie, sous les applaudissements de la foule.

À la fin de la cérémonie, il a tenu à exprimer sa gratitude envers la foule venue le soutenir.

Cardinal Piat : «Vous m'avez porté beaucoup plus que je vous ai porté»

Le passage de témoin de l'Évêché de Port-Louis s'est effectué entre le cardinal Maurice Piat et Mgr Jean-Michaël Durhône. D'emblée, Maurice Piat a tenu à exprimer sa gratitude envers tous ceux qui l'ont soutenu tout au long de son parcours. «Aujourd'hui, il est temps de me retirer pour lui donner la place. De lui passer le témoin.» À travers son homélie, le cardinal Piat a évoqué le travail accompli avec le soutien de l'État.

«Je tiens à remercier l'État pour son soutien, que ce soit pendant la période de Covid, lors des moments de joie comme la visite du Pape François et même lors de ma nomination en tant que cardinal. Bien sûr, il y a eu des tensions et des divergences d'opinions sur certains sujets, et nous les avons abordées franchement, toujours dans le respect mutuel.» Cependant, il espère que le partenariat entre l'État et l'Église se poursuivra sous l'épiscopat de Jean-Michaël Durhône.

Le cardinal Piat s'est dit heureux d'avoir servi non seulement le peuple de Maurice, mais aussi ceux de Rodrigues, d'Agaléga et des Chagos. Le chemin qui attend le nouvel évêque est semé d'obstacles, mais il aspire à offrir le réconfort nécessaire aux jeunes en proie à la drogue et à ceux qui se sentent exclus ainsi qu'à contribuer à la préservation de l'environnement. La patience guidera le nouveau pasteur dans la direction de son troupeau. «Je vous remercie d'avoir été patients avec moi. Vous m'avez porté bien plus que je ne vous ai porté...»

Mgr Jean-Michaël Durhône après la cérémonie : «Mo extra éré»

C'est à bord de la modeste voiture du cardinal Piat, une Volkswagen, que Mgr Jean-Michaël Durhône a quitté la capitale avec, sur le siège passager, le cardinal Piat lui-même. La voiture était escortée par deux motards de la police. Mgr Jean-Michaël Durhône a eu du mal à se déplacer tant les Mauriciens, fiers et heureux, étaient sur la route pour le féliciter et le prendre en photo. C'est à travers des clics que ce dernier, tout aussi modeste, nous a adressé quelques mots: «Mersi tou dimounn. Mo extra éré tou finn pas bien. Mo dir mersi bann média osi.» Une nouvelle aventure qui démarre pour ce dernier, prêt pour la mission qui lui a été confiée, reprenant le bâton de pèlerin du cardinal Piat.

Ambiance : organisation spéciale pour événement spécial

Le dimanche 20 août 2023 sera une date gravée dans l'histoire de Maurice et du diocèse de Port-Louis, officiellement érigé en 1847, après avoir été un vicariat apostolique au préalable depuis 1837. En effet, l'ordination épiscopale de Mgr Jean-Michaël Durhône marquera cette nouvelle étape de cette histoire avec son élévation au rang de nouvel évêque de Port-Louis. Pour marquer cet événement, les petits plats ont été mis dans les grands et chacun a mis du sien pour que tout se passe avec succès. Quelque 50 000 Mauriciens des quatre coins de l'île ont répondu présents.

Pour marquer le coup, la Compagnie nationale de transport (CNT) a déployé des navettes gratuites à la gare du Nord. Aux manettes des opérations, Suraj B. était chargé du déploiement, soit la nouvelle flotte de vans de la CNT. «Péna frékans pou van. Kouma pé vini, pé plin pé alé», nous dira ce dernier, alors que les Mauriciens ne cessaient de rejoindre l'arrêt prévu pour les navettes.

Depuis 9 heures, beaucoup d'entre eux s'étaient déjà rendus à Marie-Reine-de-la-Paix pour espérer avoir une meilleure place. Du côté de la cathédrale, d'autres vans étaient stationnés, notamment de la compagnie United Bus Service. Ces véhicules étaient mobilisés pour assurer le déplacement des prêtres. Plusieurs entreprises ont apporté leur soutien pour faire de cet événement un succès.

En route, nous avons fait la rencontre de Solange Sowanber, venue de Ste-Croix. Il y a 32 ans, elle avait assisté à l'ordination de Maurice Piat. Un événement qu'elle ne voulait rater pour rien au monde. «Depuis ce matin, avec mon petit-fils, nous ne cessons de louer le Seigneur. Moi, encore plus d'avoir eu la chance d'assister à une autre ordination. C'est une chance, un privilège d'être là.»

Ce sera le même son de cloche pour Roger Macca, qui est venu avec sa famille de la région de Surinam. «Dépi enn sémenn pé preparé. Inn asté nou bann ti ban tousala ek lakrem kont soley.» Néanmoins, cela a été sous un temps pluvieux que l'ordination a eu lieu, sous les yeux ébahis des invités, notamment le Premier ministre, le président ainsi que le vice-président de la République, et les différents ambassadeurs et membres de l'opposition.