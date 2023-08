Ile Maurice: Mort à Britannia - Deux compagnons de beuverie de Fanny recherchés

Les langues commencent à se délier dans le village de Britannia. Après le choc de la découverte du corps de Jean Claude Fanny, 62 ans, samedi matin, place aux funérailles hier matin, à Rivière-Dragon, localité de Britannia.

Peu après les funérailles, les proches de «Fanny» ont déposé un bouquet sur le rebord du bassin. Ils ont fait une prière. Et puis sa soeur nous a confié : «Ce bassin non surveillé est dangereux, mais mon frère ne venait jamais dans ce coin de Britannia. Il n'était pas seul et il venait de retirer de l'argent.»

Selon les recoupements de l'express, Fanny buvait sous un arbre avec trois de ses amis, qui aimaient comme lui boire jusqu'à n'en plus pouvoir. Normalement, il buvait chez Darmon, à la boutique du coin. «Il buvait mais il était ivre assez rapidement. Des fois, il buvait et il dormait dans un coin de la boutique. Il n'était jamais désagréable et il ne disait pas de gros mots», confie «Annie» ou Ambeegaye Rungasamy, qui tient avec son époux, Darmon, la boutique à l'entrée du village.

Des trois compagnons de beuverie, un est parti bien avant. Il a déjà été interrogé par les les enquêteurs hier et a balancé les noms de deux autres. «Dan sa dé-la, enn la so latet pa bon. Mé lot la, li finn disparet. Lanterman mem li pa finn vini», nous explique Josiane Lochoo, une des soeurs de Fanny.

La police pense qu'une fois les témoignages des deux hommes recueillis, l'on en saura plus sur les circonstances du décès de Fanny. L'autopsie a révélé qu'il y avait de l'eau dans ses poumons, mais qu'il ne portait pas de blessures, hormis celles de sa chute dans le bassin. Aurait-il fait une chute ? L'a-t-on poussé ? En tout cas, l'argent qu'il avait retiré jeudi à la banque avait disparu...

Un deuxième malheur

Alertés par la mort de «Fanny», ses amis du village de Britannia sont venus lui rendre un dernier hommage samedi soir pour la veillée mortuaire. Parmi eux : Eddy Louis, 50 ans. En rentrant chez lui, ce dernier devait faire une chute du haut du pont de la Rivière-Dragon. Il est dans un état sérieux. La police a ouvert une enquête sur cette deuxième chute.