Tunisie: Natation | Rami Rahmouni, un nom à retenir !

Il ne cesse de pulvériser les records en championnat national. Les siens et ceux de sa catégorie d'âge.

La natation tunisienne vit sans doute une des pages dorées de son histoire. Ayoub Hafnaoui, surtout, mais aussi Ahmed Jaouadi et tout récemment Rami Rahmouni. Que des champions qui ne font que pulvériser les records.

De haut de ses 15 ans, Rami Rahmouni ne cesse de pulvériser les records en championnat national. Ses propres records et ceux de sa catégorie d'âge (14-15 ans). La semaine dernière, le jeune Rahmouni a entamé sa participation au Championnat de Tunisie de la plus belle des manières en battant son propre record d'âge, réalisé en mars dernier au 400 m 4 nages. Le nouveau record est de 4'40"35. Rahmouni ne s'est pas arrêté là puisque, durant la même semaine , il a pulvérisé un autre record d'âge, toujours le sien. Un super chrono de 8'10"84 au 800 m NL.

Des records, encore des records...

Et la semaine des records du jeune prodige ne s'est pas terminée sur ces deux nouvelles performances. Il a battu le record d'âge 14-15 ans au 400 m NL en 3'59"02 et deux nouveaux records 14 et 15 ans, sur 200(1'53 24) et 1500 NL (15'38»39).

Sami Achour, le coach de Rami Rahmouni, nous parle des performances de son protégé : «Comme c'était le cas pour Hafnaoui, la découverte de Rahmouni n'a pas été spontanée, mais provoquée par nos structures de prospection à l'âge de 12-13 ans. Par ailleurs, la première personne qui m'en a parlé était son entraîneur de l'époque, Samia Achour.

%

Elle m'a dit qu'elle a un petit jeune qui a du potentiel», nous a confié le directeur du Centre international de préparation olympique, Sami Achour, avant de poursuivre : «En dépit du peu de moyens dont nous disposons, la natation tunisienne est en train de vivre une des pages dorées de son histoire. Il y a eu d'abord Hafnaoui. Il y a maintenant Jaouadi et Rahmouni. D'ailleurs, la concurrence sera rude pour une deuxième place entre Jaouadi et Rahmouni pour accompagner Hafnaoui aux JO de Paris. Une concurrence qui ne peut être que positive. J'aurais aimé que Jaouadi et Rahmouni aillent tous les deux à Paris, mais le sport est ainsi fait. Il n'y a qu'une seule place qui reste».

«On fait les bons choix...»

Le directeur d'élite explique la réussite de la natation tunisienne par les choix faits au niveau de la détection des nouveaux talents : « Si la natation tunisienne ne met plus 20 ans pour produire de nouveaux champions, c'est que nous faisons les bons choix au niveau de la détection. C'est le cas du jeune Rami Rahmouni, sans oublier Ahmed Jaouadi qui a plus de chances pour disputer les JO de Paris. Pour Rami Rahmouni et au vu de ses chronos, il a gagné d'ores et déjà deux ans pour sa carrière et ce n'est pas rien.

Il attaquera l'année prochaine les chronos de la catégorie d'âge de 16 ans avec la possibilité de battre les records de Hafnaoui. Ce qui est bien, c'est que nous avons une traçabilité des performances. Une traçabilité qui a commencé avec Mellouli et qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est qu'en 2028, nous aurons trois nageurs très performants. Hafnaoui est déjà devenu une référence mondiale. Le jeune Rahmouni est sur la même trajectoire avec des chronos très intéressants et peut-être bien qu'il il ferait mieux que Hafnaoui. Le troisième nageur à l'horizon de 2028 dont je parle est Ahmed Jaouadi», souligne notre interlocuteur, vraisemblablement très optimiste quant à l'avenir de la natation tunisienne.