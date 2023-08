Tunisie: Ahmed Bourchada parle du CAB - «La balle est dans le camp des joueurs»

Comptant sur une ambiance saine, le CAB, aux yeux de l'ex-gardien de l'équipe de Tunisie, peut réussir sa saison.

Depuis qu'ils ont manqué au tout dernier moment le sacre lors de la saison 1992- 1993 , les Cabistes n'ont gagné qu'une coupe de Tunisie en 2013. Certes il y a eu des tentatives de renouveau quand Mehdi Ben Gharbia présidait aux destinées du CAB , mais la chance ne lui a pas souri et les coulisses ont fait le reste (en 2012 notamment quand le CAB a été lésé !) . La disette ne fait que perdurer malheureusement. Cela fait donc plus de 30 ans que le Club phare du Nord n'a pas donné de sensations fortes à son public, si l'on excepte cette Coupe de Tunisie remportée contre l'ASM en 2013.

Une épreuve dans laquelle les clubs de premier rang étaient exemptés pour cause de participation africaine . Cette éclaircie dans la grisaille est venue mettre un peu de baume au coeur à des supporters « jaune et noir», «avides de voir leur équipe favorite remporter un quelconque titre ou briguer une place d'honneur qualificative pour une compétition arabe ou africaine. Désormais, il va falloir être plus ambitieux et viser plus haut . C'est cette impression que donne la nouvelle génération de responsables au CAB ...

Un optimisme relatif...

Le comité directeur élu au cours de la saison 2022- 2023 a pris le train en marche avec pour seul objectif de sauver le club d'une fin d'exercice pénible. Il y est parvenu, tout compte fait, assez facilement. Les perspectives de pouvoir jouer dorénavant les premiers rôles ont commencé à faire saliver alors le président Samir Yaâcoub. Et c'est légitime. Il suffit d'y mettre le prix ! Aujourd'hui, les choses vont beaucoup mieux. Une équipe dirigeante stable, constituée de jeunes compétences dynamiques et ambitieuses à souhait.

En outre, les recrutements semblent être ciblés et les engagements financiers ont été, selon une source proche du club, respectés. Il n'y a pas d'arriérés de salaires qui traînent... Cette nouvelle situation n'a pas laissé indifférents les fans cabistes dont l'ex- international cabiste Ahmed Bourchada qui croit au renouveau du CAB. Seulement il faudrait que tout le monde s'unisse. «Il y a de longues années qu'on n'avait pas eu une administration stable. Maintenant c'est chose faite, il n'y a pas de raisons de tomber bas comme les saisons dernières.

On ne peut continuer à jouer pour sauver sa place parmi l'élite. Il faudra rendre au CAB le rang qui est le sien. A ma connaissance, les dirigeants ont, au cours de l'inter-saison, fait de leur mieux pour préparer l'équipe. La balle est par conséquent dans le camp des joueurs ! Aujourd'hui la situation est saine et l'ambiance sereine, il ne reste plus à l'équipe qu'à se donner à fond à chaque rencontre. Le groupe est, à mon avis, suffisamment riche pour réussir quelque chose d'intéressant», nous dit l'ex- gardien nordiste.

On peut penser, à travers ces propos de connaisseur, que l'optimisme est permis mais doit rester relatif. On ne prétend pas non plus se présenter en conquérants. Il faut connaître ses limites. Il n'existe qu'une seule vérité, celle du terrain et accessoirement celle des...coulisses. L'exercice 2023- 2024 sera-t-il celui du décollage pour le CAB ? C'est tout le mal qu'on lui souhaite !