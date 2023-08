Afrique: Champions League CAF | L'ESS surclasse le Chabab Constantine - Le scénario idéal...

Les Etoilés, à l'image du jeune Jebali, ont bien géré le match aller Ph : (M.H'MIMA)

En s'imposant hors de ses bases par 2 buts d'écart, l'ESS écrit le scénario idéal, en sécurisant la qualification, avant la manche retour. Désormais, l'Etoile a un match plus tranquille à négocier samedi prochain à Sousse.

Il y a un bon moment qu'on n'a pas vu l'Étoile Sportive du Sahel disputer un match en déplacement en Afrique avec une telle intensité de jeu et une envie de gagner. Le retour du club au premier plan sur la scène africaine est tonitruant. Après une saison inédite, sans participation à une coupe africaine des clubs, l'Etoile a corrigé l'erreur de parcours de la meilleure manière. Gagner hors de ses bases n'est pas une simple gageure. C'est le signe d'un renouveau avec un match retour calme à Sousse et une qualification pratiquement acquise. Justement, l'Etoile a d'ores et déjà un pied et demi au dernier tour. On ne peut imaginer un sort différent, à l'issue de la double confrontation.

Le plus dur est fait

Malgré l'interdiction de recrutements qui pèse sur le club privé du mercato d'été, on a pu entrevoir les potentialités du vivier actuel qui s'est dépêtré pour pondre un bon résultat. Mieux encore, les joueurs ont allié le résultat à la manière avec une domination durant la plus grande partie du match, notamment en première période. Malgré la maladresse du duo d'attaque Abdelli-Chamakhi et aussi leur manque d'inspiration (avec de nombreux ballons hors cadre), l'essentiel est là. Au final, c'est une victoire avec un break d'avance grâce à l'inusable Soumaila Sidibé et l'imperturbable Hamza Jelassi.

Au match retour samedi, il suffit pour les joueurs étoilés de gérer les moments les plus importants, pour faire la différence, puisque l'adversaire va jouer son va-tout pour renverser la vapeur. Même si l'adjoint Seïf Ghzal a admis avant le match que l'équipe va jouer sans se jeter dans la gueule du loup, en pensant au retour, les joueurs ont agréablement surpris les supporters avec leur attitude. Le gardien de but Ali Jemal notamment a livré une prestation convaincante pour son grand retour dans les bois en compétition officielle. Il a annihilé plusieurs balles de but et rassuré les défenseurs par sa sobriété dans la relance. Le coach Imed Ben Younès a prouvé qu'il aime le jeu à vocation offensive.

A ce sujet, Ben Younès se fait beaucoup moins conservateur que Benzarti. Le milieu de terrain a été la cheville ouvrière de l'équipe avec la paire Mbé-Sidibé complémentaire à souhait. Mention spéciale également pour Hamza Jelassi, patron de la défense, en l'absence de Boughattas.

Maintenant, et après ce succès, pas de place au repos puisque l'équipe a un match à négocier au stade Abdelaziz Chtioui ce mercredi. L'enchaînement doit se faire de la meilleure manière, avec l'obligation de gagner.