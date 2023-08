Afrique Centrale: Nord-Kivu - Plus de 8 000 enfants confrontés au choléra en 7 mois (Ministère de la Santé)

Plus de 8 000 enfants de moins de 5 ans ont été confrontés à l'épidémie de choléra, entre janvier et juillet derniers, au Nord-Kivu, a relevé dimanche 21 août, le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF), citant le ministère de la Santé.

Selon cette agence du système de l'ONU, ces chiffres sont six fois plus que ceux enregistrés pendant toute l'année 2022 :

« À titre de comparaison, 5.120 cas avaient été recensés sur l'ensemble de l'année 2022, dont 1.200 chez les enfants de moins de 5 ans. Au moins 31 342 cas suspects ou confirmés de choléra et 230 décès sont notifiés dans tout le pays au cours des sept premiers mois de l'année en cours, dont beaucoup d'enfants. La province du Nord-Kivu, la plus touchée, enregistre à elle seule plus de 21 400 cas confirmés ou suspects, dont plus de 8 000 enfants de moins de 5 ans ».

Pour la coordinatrice principale de l'UNICEF pour les urgences en RDC, Shameza Abdulla, « Si des mesures urgentes ne sont pas prises dans les prochains mois, l'épidémie risque de se propager dans des parties du pays qui sont épargnées depuis de nombreuses années ».

Elle ajoute que cette épidémie risque également de continuer à se propager dans les sites de déplacement où les systèmes sont déjà débordés et où la population -en particulier les enfants- sont vulnérable à la maladie et, potentiellement, à la mort.

L'UNICEF attribue la persistance de cette épidémie à l'intensification des conflits et des déplacements dans l'Est du pays qui, selon cette agence onusienne, plonge les enfants dans la crise de choléra depuis 2017.

Cette agence de l'ONU rappelle par ailleurs que la RDC fait face à la pire crise de déplacement en Afrique et l'une des pires au monde, avec plus de 6,3 millions de personnes déplacées à travers le pays.

Plus de 1,5 million de personnes, dont plus de 800 000 enfants, sont déplacées dans les seules provinces du Nord-Kivu, Sud-Kivu et de l'Ituri depuis janvier 2023.