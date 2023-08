Madagascar: Andry Rajoelina - 111 maires derrière lui dans l'Atsimo-Andrefana

» Je démissionnerai de mon poste de Maire de la Commune Urbaine de Toliara si toutefois le président Andry Rajoelina ne sera pas candidat à la prochaine élection présidentielle « . C'est ce qu'à annoncé samedi Vita Dédé Sidson, premier magistrat de la ville de Toliara I.

En effet, à l'instar de ce responsable, la grande majorité des élus dans la région Atsimo-Andrefana sollicite la participation de l'actuel homme fort du pays à la prochaine course à la magistrature suprême. Un appel réclamant sa candidature a d'ailleurs été lancé tout au long de son déplacement. Le tout Toliara a exprimé son soutien inconditionnel à Andry Rajoelina. Il a été accueilli par une foule immense à chaque étape de sa visite. 111 maires sur 121 élus au niveau de la région Atsimo-Andrefana et 9 députés étaient présents au meeting organisé samedi au gymnase de Tsimenatse.

Amour. » Quand on parle de réalisations, personne ne peut se mesurer à nous « , a déclaré quant à lui le président Andry Rajoelina qui a profité de ce meeting pour réitérer son » amour » à l'endroit de la population de Toliara. Un amour que personne ne pourra enlever, selon ses dires. Des milliers de personnes venant des autres districts et des communes environnantes ont fait le déplacement à pied pour se rendre à Toliara et rencontrer le TGV. Pendant deux jours, les rues de Toliara étaient complètement envahies par une marée orange. » Ces gens sont venus ici de leur plein gré, sans avoir été payés « , a déclaré Andry Rajoelina.

%

ODOF. Ce meeting au gymnase de Tsimenatse a été marqué par le début de la distribution de karinem-pokontany dotés de QR code au profit de la population de Toliara I. Par ailleurs, lors de cette occasion, les coopératives de jeunes entrepreneurs ont également reçu des dotations en matériels telles qu'une machine de transformation d'arachides et de soja en huile alimentaire, d'une capacité de production de 1 200 litres par heure destinée au district d'Ampanihy, une machine pour la production de chips qui sera installée à Toliara I, une machine de transformation de pâtes capable de produire 400 kg de farine par heure, ainsi qu'une machine pour la transformation des céréales et de légumineuses en farine destinée au district de Morombe. Cette initiative entre dans le cadre du programme » One District One Factory » (ODOF) visant à promouvoir l'industrialisation au niveau de chaque district. Les maires des 9 districts composant la Région Atsimo-Andrefana ont quant à eux reçu un don de moto de la part du chef de l'Etat.

Rocade de l'émergence. Outre ce meeting, la deuxième et dernière journée du déplacement présidentiel à Toliara a encore été marquée par une série d'inaugurations. Le chef de l'Etat a notamment inauguré la première phase du projet de mise en place de la centrale solaire d'une capacité de 2,9 MW dans la Commune de Betsinjaka. Cette centrale couvrira près de 50% des besoins au quotidien en électricité de la population de Toliara. Il s'agit de panneaux solaires rétractables et pliables que l'on peut désinstaller lors des catastrophes naturelles.

Selon le chef de l'Etat, l'utilisation de cette centrale permettra à la Jirama d'économiser jusqu'à 7,7 milliards d'ariary de dépenses en carburant. Pour le Sud, les districts d'Ampanihy, Betioky Atsimo, Ambovombe, Bekily, Tsihombe, Beloha, Vondrozo, Midongy Atsimo, Befotaka, Iakora, Nosy Varika et Vohibe bénéficieront eux-aussi d'une centrale solaire d'une capacité de 1MW. Andry Rajoelina a aussi inauguré les routes nouvellement réhabilitées à Toliara ville. Notamment la rocade extérieure, désormais appelée Rocade de l'émergence, d'une longueur de 2,4 km, connexe à la route d'Andakoro mesurant 1,2 km. Il s'est aussi rendu dans le quartier d'Antaninarenina pour inaugurer le marché Fivoara, puis le Bazar be de Toliara 1.