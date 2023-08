Madagascar: Economie bleue - Suzuki Marine appuie les recherches scientifiques à Sainte-Marie

Les fonds marins autour de Sainte-Marie sont riches en biodiversité. Mi-juin à fin septembre, les baleines à bosse partent des eaux froides de l'Antarctique pour se retrouver dans le canal de Sainte-Marie pour se reproduire ou mettre bas.

Cétamada, l'association à but non lucratif pour la conservation des mammifères marins et de leur habitat à Madagascar, est en première ligne dans la promotion des actions pour développer un tourisme marin durable et responsable mais elle est également à la tête des programmes de recherche scientifique sur les baleines à bosse dans la zone Sud-Ouest de l'Océan Indien.

C'est dans cette optique que Suzuki Marine, représenté à Madagascar par Matechmad, une des entreprises du groupe EDL, a appuyé Cétamada dans ses programmes de recherche scientifique. Il se traduit par la signature d'une convention de partenariat, signée samedi dernier sur l'île Sainte-Marie, portant sur la mise à disposition gratuitement d'un moteur de la marque Suzuki Marine, de type DF 115A à l'association pour leur bateau de recherche.

« Dans le cadre de la réalisation de nos diverses missions, les appuis et les accompagnements sont les bienvenus. Cet accompagnement de Suzuki Marine nous permettra d'accomplir les programmes de recherche scientifique », explique le Dr Anjara Saloma, présidente de l'association Cétamada. Suzuki Marine, à travers Matechmad, a également établi un autre partenariat avec la Société de pêche de Sainte-Marie (SPSM) par le biais de la mise en place d'un garage et la formation d'une équipe de maintenance. « Nous sommes fiers de participer à la protection de l'écosystème marin auprès de Cetamada. La marque historique que nous représentons, Suzuki Marine, est engagée dans la préservation et la protection de l'environnement marin », souligne Philippe Lormeteau, directeur technique au sein de Matechmad.