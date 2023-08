Madagascar: Hajo Andrianainarivelo - Pour l'abrogation de l'ordonnance 73-015

« La décentralisation à laquelle nous étions habitués jusqu'à présent ne suffit plus pour développer rapidement les régions ». Tels sont les mots du président national du parti Malagasy Miara-Miainga et non moins candidat déclaré pour la prochaine présidentielle, Hajo Andrianainarivelo, durant son déplacement à Toamasina, ce samedi.

L'ancien ministre a ainsi défini ce qui lui semble urgent, une fois arrivé au pouvoir. Selon lui, l'abrogation de l'ordonnance 73-015 est plus qu'urgente afin d'assurer l'autonomie régionale. « Outre la volonté de chaque région à prendre en main son avenir, la situation actuelle n'est plus celle d'avant, le « contexte » a complètement changé », a poursuivi Hajo Andrianainarivelo tout en soutenant que « la décentralisation demandée par la nouvelle conjoncture nécessite une nouvelle façon de penser et de travailler ».

Expériences

« Nous devons être courageux, faire confiance à ces dirigeants à tous les niveaux », a-t-il enchaîné. En effet, Hajo Andrianainarivelo veut qu'on fasse à nouveau confiance aux maires, aux chefs de région et à tous les autres responsables. « Il ne s'agit pas seulement d'une décentralisation budgétaire, il faut laisser chacun travailler librement, loin de toutes les pressions », a-t-il expliqué avant de soutenir qu'il faut « abroger l'ordonnance 73-015 portant sur la centralisation du budget provincial à l'époque du Général Ramanantsoa ».

Selon lui, cette ordonnance va à l'encontre de la décentralisation que son parti veut mettre en place qui est pour l'autonomie régionale. « Nous aurons les connaissances et les expériences nécessaires à cette nouvelle idéologie pour mettre en oeuvre la décentralisation », a-t-il continué avant de rappeler qu'il a été maire d'une commune rurale durant deux mandats.