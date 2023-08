Madagascar: Déjà la rentrée avant la rentrée

Ce jour est déjà le début de la nouvelle année scolaire pour celles et ceux qui assurent le travail administratif et le personnel non enseignant dans les établissements scolaires publics.

Dans une semaine, le 28 août, sera déjà la rentrée des enseignants, qui reprendront les chemins des écoles, collèges et lycées pour les préparatifs de la rentrée scolaire, laquelle a été fixée au 4 septembre 2023. Mais les choses sérieuses débutent déjà dès ce jour et pour le personnel non enseignant car il s'agit de la rentrée administrative au sein de l'éducation nationale. Le moment de mettre au point tous les éléments qui permettront de démarrer au mieux la nouvelle année scolaire 2023-2024.

Celles et ceux qui tiennent la craie ont encore une dernière semaine devant eux avant de retrouver, eux aussi, leurs lieux de travail respectifs. En théorie, car dans certains établissements scolaires publics, la présence des enseignants dès la rentrée administrative aurait été imposée par certains directeurs d'établissement, pour diverses raisons.

Dans le privé, la rentrée scolaire a lieu la première semaine de septembre. L'heure y est également aux préparatifs actuellement pour le personnel enseignant et non enseignant en vue du prochain top départ avec les élèves. Les deux dernières semaines ont été généralement consacrées par les responsables d'établissement aux divers travaux au niveau des infrastructures et aux préparatifs des séances d'examen ou concours d'entrée pour les nouveaux élèves. A J- 14 de la rentrée selon le calendrier scolaire du ministère de l'Education nationale, les établissements scolaires sont ainsi déjà en effervescence. De l'autre côté de la barrière, chez les parents d'élèves, l'effervescence est également au rendez-vous, notamment au niveau financier pour faire face aux dépenses relatives à la rentrée.