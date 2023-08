Angola: José Patrício présente ses lettres de créance à Téhéran

Luanda — L'ambassadeur d'Angola en Turquie, José Patrício, a présenté dimanche, à Téhéran, les lettres de créance au président de la République islamique d'Iran, Ebrahim Raisi, l'accréditant comme ambassadeur dans ce pays, résidant à Ankara.

Lors d'audiences séparées avec le ministre des Affaires étrangères et le président iranien, le diplomate angolais a entendu de ces entités la ferme volonté de l'Iran de développer des relations de coopération solides avec l'Angola dans divers domaines, en mettant l'accent sur l'agriculture, l'énergie, le pétrole et le gaz, la science et les technologies.

Selon un communiqué de presse de la représentation diplomatique angolaise en Turquie, avec cette couverture régionale, le pays se positionne en Eurasie et au Moyen-Orient parmi les États avec lesquels des relations de coopération mutuellement avantageuses peuvent être développées.

L'ambassadeur José Patrício couvre également la République de Géorgie et devrait être prochainement accrédité comme représentant de l'Angola en République islamique d'Irak.

La République islamique d'Iran, la 2e plus grande nation du Moyen-Orient, fait partie de l'ancien empire perse et compte une population de plus de 88 millions d'habitants.