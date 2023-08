Gabon: Le Payncop en soutien aux jeunes et femmes candidats à Oyem

Dans le cadre du projet d'appui à la participation politique des jeunes et des femmes au Gabon, le PAYNCoP Gabon a offert, grâce à l'appui de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), plusieurs kits de sonorisation portables aux jeunes et femmes candidats aux élections législatives et municipales dans la commune d'Oyem au nord du Gabon.

Après les ateliers de formations sur le leadership politique à Oyem, Franceville et Libreville ainsi que la remise de kits de sonorisation portable aux bénéficiaires de Libreville, l'équipe du PAYNCoP s'est déployée le week-end écoulé à Oyem pour apporter un appui logistique aux jeunes et femmes candidats de l'intérieur du pays.

Il s'agissait essentiellement de kit de sonorisation portable qui ont été remis à quelques candidats sélectionnés sur la base de certains critères. « La demande est forte mais nous ne pouvons pas satisfaire tout le monde. En dépit du fait que le projet est inclusif, nous avons tout de même sélectionné quelques bénéficiaires issus de la majorité (PDG), l'opposition (RPG), la société civile (Gabon d'abord) ainsi que quelques candidats indépendants » a expliqué Jerry Bibang, le Coordonnateur du projet.

« Nous sommes conscients du retard avec lequel nous intervenons mais nous pensons qu'il vaut mieux tard que jamais. Par ailleurs, la participation en tant que candidat est une étape de l'engagement politique. La campagne s'achève dans une semaine mais l'engagement politique se poursuit. Cet appui sera utile aux bénéficiaires même après la campagne » a-t-il ajouté.

Pour les bénéficiaires, cet appui constitue un ouf de soulagement « Nous voulons témoigner une fois de plus notre gratitude à l'endroit du PAYNCoP et l'OIF qui ont bien voulu nous accompagner dans notre engagement politique. D'abord à travers la formation sur le leadership politique et aujourd'hui c'est la remise de kit de sonorisation. Il s'agit d'un appui considérable pour nous » a déclaré Mme Cathy Ada Zué, candidate aux élections locales, dans le 2ème arrondissement de la commune d'Oyem, pour le compte de la plateforme de la société civile Gabon d'abord.

« Nous voulons remercier les donateurs pour cet appui qui va booster nos activités sur le terrain. Par ailleurs, nous voulons également demander aux organisateurs de multiplier ce genre d'initiative pour nous qui sommes à l'intérieur du pays. Nous avons besoins de plus de formation, notamment dans la rédaction et la gestion de projets communautaires ainsi que la mobilisation des ressources et bien d'autres domaines » a ajouté Jimmy Theless Eyi, candidat également aux élections locales dans le 2ème arrondissement de la commune d'Oyem, pour le parti politique Mon Destin en Main (MDM).