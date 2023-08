Ethiopie: Des centaines de migrants éthiopiens tués par l'Arabie saoudite à la frontière avec le Yémen, selon HRW

L'ONG Human Right Watch accuse les gardes-frontières saoudiens d'avoir tué depuis l'an dernier des centaines de migrants éthiopiens qui tentaient de pénétrer en Arabie saoudite en passant par sa frontière avec le Yémen.

Dans un rapport de 73 pages, Human Rights Watch dénonce la situation de centaines de milliers d'Éthiopiens empruntant la « route de l'Est » reliant la Corne de l'Afrique au Golfe, en passant par le Yémen.

L'ONG s'appuie sur des entretiens effectués avec 38 migrants ayant tenté de pénétrer en Arabie saoudite depuis le Yémen. Ils évoquent la présence d'« armes explosives », des tirs à bout portant de la part des gardes-frontières saoudiens qui demandent aux Éthiopiens « sur quelle partie de leur corps ils préféreraient que l'on tire ».

Des images satellites, des vidéos et photos publiées sur les réseaux sociaux « ou recueillies auprès d'autres sources » viennent étayer les témoignages des Ethiopiens.

